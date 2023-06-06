UC Rusal пошла по пути «Норникеля»Алюминиевая компания также не планирует платить дивиденды за 2022 год
Совет директоров единственного в России производителя первичного алюминия UC Rusal рекомендовал акционерам голосовать против выплаты финальных дивидендов за 2022 г. Об этом компания сообщила 5 июня. Годовое общее собрание акционеров, которое должно утвердить это решение, пройдет 28 июня.
При этом UC Rusal уже выплатила промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 г. из расчета $0,02 на акцию, в сумме акционеры получили $302 млн. До этого с 2017 г. UC Rusal дивиденды не выплачивала.
Котировки UC Rusal на Московской бирже отреагировали на новости, снизившись в цене на 1% до 38,5 руб. за акцию на 17.52 мск.
«В текущих неблагоприятных рыночных условиях долговая нагрузка компании относительно высока», – пояснил «Ведомостям» решение совета директоров представитель UC Rusal. При этом компания сохраняет свои планы по масштабной инвестиционной программе, в том числе по экологической модернизации своих заводов, добавил он.
Дивидендная политика UC Rusal, одобренная советом директоров в 2015 г., предполагает выплаты до 15% от скорректированной EBITDA, включающей дивиденды от «Норникеля» (UC Rusal владеет в этой компании долей в 26,39%). В 2022 г. выручка по МСФО UC Rusal увеличилась на 16,5% до $13,97 млрд. Но чистая прибыль компании упала на 44% до $1,79 млрд, скорректированная EBITDA сократилась на 30% до $2,03 млрд. Также компания значительно нарастила чистый долг, который увеличился за год на 32% до $6,26 млрд.
Совет директоров «Норникеля» в конце апреля 2023 г. также рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не платить дивиденды за 2022 г. («Ведомости» писали об этом 28 апреля). Собрание акционеров компании намечено на 6 июня. Также не выплачивались и промежуточные дивиденды «Норникеля» за девять месяцев. По итогам 2021 г. «Норникель» выплатил акционерам 178,27 млрд руб. из расчета 1166,22 руб. на акцию.
Крупнейшие акционеры UC Rusal – основанная Олегом Дерипаской En+ Group (56,88%) и Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров (25,52%). «Ведомости» направили запросы в эти компании.
Sual Partners неоднократно критиковала политику UC Rusal по отказу от выплаты дивидендов. В частности, в сентябре 2021 г. она распространила заявление, в котором заявила о необходимости вернуться к практике выплаты дивидендов, прерванной в 2017 г. В нем указывалось, что с 2019 г. по первое полугодие 2021 г. включительно, по оценкам Sual Partners, компания UC Rusal «должна была выплатить акционерам $904,5 млн дивидендов» («Ведомости» писали об этом 10 сентября 2021 г.).
По словам старшего аналитика инвестбанка «Синара» Дмитрия Смолина, основная причина рекомендации совета директоров UC Rusal голосовать против выплаты дивидендов – высокая долговая нагрузка компании (отношение чистого долга к EBITDA больше 3) и вероятное отсутствие дивидендов «Норникеля» за 2022 г. Одно только отношение чистого долга к EBITDA выше 3 – уже «весомая причина» не платить дивиденды, соглашается аналитик «Финама» Алексей Калачев. «Рекомендация совета директоров UC Rusal по дивидендам вполне оправданна и ожидаема», – говорит он.
Калачев напоминает, что финансовые результаты второго полугодия 2022 г. у UC Rusal были «откровенно слабыми». Выручка и производство сохранились, но свободный денежный поток (FCF) стал отрицательным, а себестоимость продукции выросла из-за увеличения транспортных расходов и меньшей доступности глинозема (сырье для алюминия). До начала СВО на Украине UC Rusal привозила его на свои российские заводы в том числе с Украины и из Австралии.
Выручка UC Rusal увеличилась во втором полугодии 2022 г. на 4% до $6,82 млрд, производство выросло на 2,5% до 1,94 млн т алюминия, при этом скорректированная EBITDA упал на 86% до $221 млн.
Кроме того, на решение совета директоров UC Rusal также повлияло фактическое отсутствие дивидендов «Норникеля» за девять месяцев, говорит Калачев. «Цены на алюминий падают, США ввели заградительную пошлину не только на российский алюминий, но и на продукцию из него», – подчеркивает аналитик.
Цена трехмесячного фьючерса на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) снизилась на 5% с начала года и на 2 июня составляла $2263,5/т. В начале апреля 2023 г. начала действовать пошлина в размере 200% на ввоз в США алюминиевой продукции, в которой присутствует металл российского происхождения. Месяцем ранее вступила в силу аналогичная пошлина на импорт алюминия и алюминиевой продукции из России.
Ведущий аналитик «Велес капитала» Василий Данилов соглашается с Калачевым. С учетом того что во втором полугодии 2022 г. себестоимость производства алюминия у UC Rusal составляла $2325/т, при текущих ценах на металл компания «балансирует на грани рентабельности», считает он. Вероятность выплаты дивидендов алюминиевой компанией за первое полугодие 2023 г. он называет «околонулевой». «Символические дивиденды, выплаченные UC Rusal по результатам первого полугодия 2022 г., были скорее эпизодическим сюрпризом», – резюмировал Калачев.