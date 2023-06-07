ФАС рассмотрит жалобу к пивоварне «Афанасий» на использование товарного знака «Тверской козел»

AB InBev Efes пожаловалась на «Афанасия» в Тверское УФАС еще в сентябре 2022 г. В портфеле иностранной компании есть пиво «Велкопоповицкий козел», тогда как ее оппонент выпускает пивной напиток «Тверской козел», который имеет сходные с ее брендами изображения козла. Однако антимонопольный орган не нашел каких-либо нарушений, решив, что стороны не являются конкурентами, а их продукция относится к разным типам товаров в разной ценовой категории: «Велкопоповицкий козел» от AB InBev Efes стоит 190 руб. за 1 л, а «Тверской козел» от «Афанасия» – 60–70 руб. за 1 л.