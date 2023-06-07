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ФАС рассмотрит жалобу к пивоварне «Афанасий» на использование товарного знака «Тверской козел»

Но и в этот раз требование заявителя может остаться без удовлетворения
Анастасия Ковалева Алексей Полухин
Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила решение собственного управления по Тверской области и отправила на новое рассмотрение жалобу AB InBev Efes к пивоваренной компании «Афанасий» на использование товарного знака «Тверской козел». Об этом говорится на сайте ФАС.

AB InBev Efes пожаловалась на «Афанасия» в Тверское УФАС еще в сентябре 2022 г. В портфеле иностранной компании есть пиво «Велкопоповицкий козел», тогда как ее оппонент выпускает пивной напиток «Тверской козел», который имеет сходные с ее брендами изображения козла. Однако антимонопольный орган не нашел каких-либо нарушений, решив, что стороны не являются конкурентами, а их продукция относится к разным типам товаров в разной ценовой категории: «Велкопоповицкий козел» от AB InBev Efes стоит 190 руб. за 1 л, а «Тверской козел» от «Афанасия» – 60–70 руб. за 1 л.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных