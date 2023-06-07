Минэнерго прогнозирует стабилизацию экспорта угля в 2023 году

Экспорт угля из России в 2023 г. сохранится на прошлогоднем уровне, т. е. составит порядка 220 млн т. Об этом заявил 6 июня замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Добыча угля в России в этом году также сохранится на уровне 2022 г. «Добудем примерно столько же, экспорт будет такой же. Мы ориентируемся на цифры 440 [млн т] и 220 [млн т добычи и экспорта соответственно]», – сказал Мочальников в кулуарах международной выставки «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке (цитата по «Интерфаксу»).