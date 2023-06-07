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Минэнерго прогнозирует стабилизацию экспорта угля в 2023 году

Объем поставок будет поддерживаться высоким спросом на российское топливо в Азии
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт угля из России в 2023 г. сохранится на прошлогоднем уровне, т. е. составит порядка 220 млн т. Об этом заявил 6 июня замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Добыча угля в России в этом году также сохранится на уровне 2022 г. «Добудем примерно столько же, экспорт будет такой же. Мы ориентируемся на цифры 440 [млн т] и 220 [млн т добычи и экспорта соответственно]», – сказал Мочальников в кулуарах международной выставки «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке (цитата по «Интерфаксу»).

Чиновник уточнил, что добыча угля в России в январе – мае 2023 г. выросла примерно на 2% относительно уровня аналогичного периода прошлого года до 162 млн т, а экспорт увеличился на 1,9% до 83 млн т. Поставки на внутренний рынок, по его словам, составили 79 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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