Минэнерго прогнозирует стабилизацию экспорта угля в 2023 году

Минэнерго прогнозирует стабилизацию экспорта угля в 2023 годуОбъем поставок будет поддерживаться высоким спросом на российское топливо в Азии
Экспорт угля из России в 2023 г. сохранится на прошлогоднем уровне, т. е. составит порядка 220 млн т. Об этом заявил 6 июня замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Добыча угля в России в этом году также сохранится на уровне 2022 г. «Добудем примерно столько же, экспорт будет такой же. Мы ориентируемся на цифры 440 [млн т] и 220 [млн т добычи и экспорта соответственно]», – сказал Мочальников в кулуарах международной выставки «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке (цитата по «Интерфаксу»).
Чиновник уточнил, что добыча угля в России в январе – мае 2023 г. выросла примерно на 2% относительно уровня аналогичного периода прошлого года до 162 млн т, а экспорт увеличился на 1,9% до 83 млн т. Поставки на внутренний рынок, по его словам, составили 79 млн т.