Суд взыскал с экс-замглавы Внешэкономбанка Балло почти 11 млрд рублей

Кроме того, в 2015 г. в отношении инвестбанкира Балло было прекращено в связи с отсутствием состава преступления уголовное дело о хищении $14 млн. По версии следствия, 24 сентября 2008 г. Балло с соучастниками похитил $14 млн из $75 млн, которые предназначались, как составная часть кредита, выданного дочерней компании ВЭБа ОАО «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал». Похищенные деньги выводились на счета оффшорных компаний в швейцарских банках.