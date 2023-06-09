Суд взыскал с экс-замглавы Внешэкономбанка Балло почти 11 млрд рублей

Суд взыскал с экс-замглавы Внешэкономбанка Балло почти 11 млрд рублейИск о возмещении вреда был подан ВЭБ.РФ по делу о растрате
Хорошевский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования государственной корпорации развития ВЭБ.РФ к бывшему заместителю председателя правления Анатолию Балло.
Судья Екатерина Леденева взыскала с Балло в пользу корпорации около 10,9 млрд руб. Иск о возмещении вреда был подан к бывшему зампреду в связи с причиненным ущербом от преступления по уголовному делу о растрате средств, выделенных ВЭБ.РФ.
Решение о взыскании пока не вступило в законную силу, у Балло есть право его обжаловать.
17 февраля 2022 г. Мещанский суд Москвы прекратил производство по уголовному делу в отношении Балло и второго фигуранта – основателя лесоперерабатывающего предприятия «Аркаим», Хабаровского бизнесмена Александра Лепихова. Дело о растрате было прекращено в связи с истекшим сроком давности по нему. Срок давности по тяжким преступления составляет десять лет.
Следственный департамент МВД обвинял их в хищении 10,9 млрд руб., выделенных Внешэкономбанком в виде кредитов на спасение от банкротства «Аркаим», которое возглавлял Лепихов. Правоохранители задержали Балло 23 июня 2021 г., после чего он был заключен под стражу.
Никто из фигурантов вину не признавал.
Как следует из материалов картотеки Мосгорсуда от 22 декабря 2021 г., с этим делом также было соединено в одно производство два других. В отношении Лепихова с ноября 2017 г. расследовалось уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства в особо крупном размере).
Кроме того, в 2015 г. в отношении инвестбанкира Балло было прекращено в связи с отсутствием состава преступления уголовное дело о хищении $14 млн. По версии следствия, 24 сентября 2008 г. Балло с соучастниками похитил $14 млн из $75 млн, которые предназначались, как составная часть кредита, выданного дочерней компании ВЭБа ОАО «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал». Похищенные деньги выводились на счета оффшорных компаний в швейцарских банках.
В 2016 г. банкир покинул пост зампредседателя правления Внешэкономбанка.