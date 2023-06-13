Владельцы аптек грозятся увеличить цены на 20%В случае принятия Госдумой законопроекта об ограничении маркетинговых бонусов
Владельцы аптек грозятся увеличить цены на 20% – речь идет о препаратах, не входящих в список жизненно важных. К такому шагу они вынуждены будут прибегнуть в случае принятия Госдумой законопроекта об ограничении маркетинговых бонусов, которые являются существенной частью доходов аптеки.
Законопроект, ограничивающий размер вознаграждения аптекам за оказание услуг по продвижению лекарств 5%, приведет к существенному сокращению операционной прибыли сетей. Это спровоцирует повышение цен на препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), или к закрытию точек на фоне снижения рентабельности. С таким заявлением выступили представители сетей «Аптека фарма», «Аптеки 25» и «Ригла». Такая же позиция у Ассоциации независимых аптек и маркетингового союза «Проаптека».