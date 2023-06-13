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Владельцы аптек грозятся увеличить цены на 20%

В случае принятия Госдумой законопроекта об ограничении маркетинговых бонусов
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости

Владельцы аптек грозятся увеличить цены на 20% – речь идет о препаратах, не входящих в список жизненно важных. К такому шагу они вынуждены будут прибегнуть в случае принятия Госдумой законопроекта об ограничении маркетинговых бонусов, которые являются существенной частью доходов аптеки.

Законопроект, ограничивающий размер вознаграждения аптекам за оказание услуг по продвижению лекарств 5%, приведет к существенному сокращению операционной прибыли сетей. Это спровоцирует повышение цен на препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), или к закрытию точек на фоне снижения рентабельности. С таким заявлением выступили представители сетей «Аптека фарма», «Аптеки 25» и «Ригла». Такая же позиция у Ассоциации независимых аптек и маркетингового союза «Проаптека».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных