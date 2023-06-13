Соя станет единственной из основных сельхозкультур, производство которой будет расти

Соя станет единственной из основных сельхозкультур, производство которой будет растиЕе урожай по итогам нового сезона может составить 6,2 млн т
Соя – единственная культура из зерновых и масличных, урожай которой вырастет по итогам сезона 2023/24 г. Такой прогноз содержится в презентации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) «Кормовая база животноводства» от 31 мая, которая есть в распоряжении «Ведомостей». Там сказано, что сбор сои за указанный период увеличится с 5,99 млн до 6,2 млн т.
В ИКАРе считают, что новый рекорд будет достигнут за счет роста посевных площадей под этот вид культуры. Минсельхоз в конце прошлого года прогнозировал, что в 2023 г. площади под сою вырастут на 2,6% до 3,5 млн га. На начало июня ею было засеяно 3,2 млн га.
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