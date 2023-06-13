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Соя станет единственной из основных сельхозкультур, производство которой будет расти

Ее урожай по итогам нового сезона может составить 6,2 млн т
Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Соя – единственная культура из зерновых и масличных, урожай которой вырастет по итогам сезона 2023/24 г. Такой прогноз содержится в презентации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) «Кормовая база животноводства» от 31 мая, которая есть в распоряжении «Ведомостей». Там сказано, что сбор сои за указанный период увеличится с 5,99 млн до 6,2 млн т.

В ИКАРе считают, что новый рекорд будет достигнут за счет роста посевных площадей под этот вид культуры. Минсельхоз в конце прошлого года прогнозировал, что в 2023 г. площади под сою вырастут на 2,6% до 3,5 млн га. На начало июня ею было засеяно 3,2 млн га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных