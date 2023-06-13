Соя станет единственной из основных сельхозкультур, производство которой будет расти

Соя – единственная культура из зерновых и масличных, урожай которой вырастет по итогам сезона 2023/24 г. Такой прогноз содержится в презентации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) «Кормовая база животноводства» от 31 мая, которая есть в распоряжении «Ведомостей». Там сказано, что сбор сои за указанный период увеличится с 5,99 млн до 6,2 млн т.