Китайская фармкомпания Gan & Lee Pharmaceuticals вышла из капитала российского производителя инсулина

Китайская фармкомпания Gan & Lee Pharmaceuticals вышла из капитала российского производителя инсулинаЭксперты считают, что сделка была безденежной
Китайский производитель инсулина Gan & Lee Pharmaceuticals продал 51% долей в ООО «Эндодженикс» совладельцу этой фирмы – компании «Фармактив». Сделка была закрыта 2 июня, по данным «СПАРК-Интерфакса». В Gan & Lee Pharmaceuticals на запрос «Ведомостей» не ответили. Связаться с «Фармактивом» не удалось.
ООО «Эндодженикс» было создано в 2012 г. как совместное предприятие Gan & Lee Pharmaceuticals и «Фармактива», которым на тот момент владели бывший гендиректор «Микрогена» Лев Григорьев (51%) и выходец из «Фармстандарта» Павел Смачков (49%). В 2020 г. 100% долей «Фармактива» получила ООО «Трио фарм» Григорьева, Смачкова и Виктора Назарова (у каждого по 33,33%).
«Эндодженикс» выпускает инсулин гларгин (аналог лантуса от французской Sanofi). По итогам 2022 г. выручка ООО «Эндодженикс» составила 4,6 млн руб., прибыль – 24,89 млн руб.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что сделка между сторонами была безденежной. С ним согласны гендиректор DSM Group Сергей Шуляк и директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. «Эндодженикс» выпускает инсулин на основе китайского сырья и по условиям соглашения «Фармактив» мог взять на себя обязательство продолжать закупать его у Gan & Lee Pharmaceuticals, уточнил Беспалов. Он объясняет решение китайской компании тем, что для зарубежных производителей развивать фармбизнес в России стало невыгодно. В первую очередь из-за проблем с логистикой фармсубстанций, во вторую – на фоне роста доли на этом рынке отечественных фармпроизводителей, которым при условии самостоятельного производства сырья стали давать больше дополнительных мер поддержки в системе госзакупок.
Эксперты уверены, что Gan & Lee Pharmaceuticals не перестанет сотрудничать с российским производителем. Несмотря на то что китайская фармкомпания избавилась от актива, речи об уходе производителя с российского рынка не идет, пояснил Шуляк. С большой вероятностью Gan & Lee Pharmaceuticals продолжит поставлять свою продукцию в Россию, о чем свидетельствует способ избавления от доли в компании: если бы китайская сторона собиралась полностью прекратить сотрудничество, то актив был бы продан сторонней компании по рыночной цене, пояснил Шуляк. Кроме того, терять свою долю (пусть и не столь значительную – около 5% в натуральном и денежном выражении) Gan & Lee Pharmaceuticals невыгодно, так как рынок денежный, многомиллиардный, добавил Беспалов. Перспективы дальнейшего роста и наращивания доли у «Эндодженикса» есть, для этого компании необходимо начать активно участвовать в тендерах и продвигать свой продукт среди специалистов и пациентов, подытожил Шуляк.
Китайская Gan & Lee Pharma-ceuticals была основана в 1998 г. Фармкомпания специализируется на производстве лекарственных препаратов, назначаемых при диабете, в том числе биоаналога инсулина лизпро от Eli Lilly. Лекарства китайского производителя одобрены в ряде стран, в частности в Казахстане, Боливии, Индии, Индонезии, Пакистане, Таиланде. Финансовые показатели Gan & Lee Pharmaceuticals не раскрываются.