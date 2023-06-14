Китайская фармкомпания Gan & Lee Pharmaceuticals вышла из капитала российского производителя инсулина

Эксперты уверены, что Gan & Lee Pharmaceuticals не перестанет сотрудничать с российским производителем. Несмотря на то что китайская фармкомпания избавилась от актива, речи об уходе производителя с российского рынка не идет, пояснил Шуляк. С большой вероятностью Gan & Lee Pharmaceuticals продолжит поставлять свою продукцию в Россию, о чем свидетельствует способ избавления от доли в компании: если бы китайская сторона собиралась полностью прекратить сотрудничество, то актив был бы продан сторонней компании по рыночной цене, пояснил Шуляк. Кроме того, терять свою долю (пусть и не столь значительную – около 5% в натуральном и денежном выражении) Gan & Lee Pharmaceuticals невыгодно, так как рынок денежный, многомиллиардный, добавил Беспалов. Перспективы дальнейшего роста и наращивания доли у «Эндодженикса» есть, для этого компании необходимо начать активно участвовать в тендерах и продвигать свой продукт среди специалистов и пациентов, подытожил Шуляк.