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Китайская фармкомпания Gan & Lee Pharmaceuticals вышла из капитала российского производителя инсулина

Эксперты считают, что сделка была безденежной
Анастасия Ковалева
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Китайский производитель инсулина Gan & Lee Pharmaceuticals продал 51% долей в ООО «Эндодженикс» совладельцу этой фирмы – компании «Фармактив». Сделка была закрыта 2 июня, по данным «СПАРК-Интерфакса». В Gan & Lee Pharmaceuticals на запрос «Ведомостей» не ответили. Связаться с «Фармактивом» не удалось.

ООО «Эндодженикс» было создано в 2012 г. как совместное предприятие Gan & Lee Pharmaceuticals и «Фармактива», которым на тот момент владели бывший гендиректор «Микрогена» Лев Григорьев (51%) и выходец из «Фармстандарта» Павел Смачков (49%). В 2020 г. 100% долей «Фармактива» получила ООО «Трио фарм» Григорьева, Смачкова и Виктора Назарова (у каждого по 33,33%).

«Эндодженикс» выпускает инсулин гларгин (аналог лантуса от французской Sanofi). По итогам 2022 г. выручка ООО «Эндодженикс» составила 4,6 млн руб., прибыль – 24,89 млн руб.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что сделка между сторонами была безденежной. С ним согласны гендиректор DSM Group Сергей Шуляк и директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. «Эндодженикс» выпускает инсулин на основе китайского сырья и по условиям соглашения «Фармактив» мог взять на себя обязательство продолжать закупать его у Gan & Lee Pharmaceuticals, уточнил Беспалов. Он объясняет решение китайской компании тем, что для зарубежных производителей развивать фармбизнес в России стало невыгодно. В первую очередь из-за проблем с логистикой фармсубстанций, во вторую – на фоне роста доли на этом рынке отечественных фармпроизводителей, которым при условии самостоятельного производства сырья стали давать больше дополнительных мер поддержки в системе госзакупок.

Эксперты уверены, что Gan & Lee Pharmaceuticals не перестанет сотрудничать с российским производителем. Несмотря на то что китайская фармкомпания избавилась от актива, речи об уходе производителя с российского рынка не идет, пояснил Шуляк. С большой вероятностью Gan & Lee Pharmaceuticals продолжит поставлять свою продукцию в Россию, о чем свидетельствует способ избавления от доли в компании: если бы китайская сторона собиралась полностью прекратить сотрудничество, то актив был бы продан сторонней компании по рыночной цене, пояснил Шуляк. Кроме того, терять свою долю (пусть и не столь значительную – около 5% в натуральном и денежном выражении) Gan & Lee Pharmaceuticals невыгодно, так как рынок денежный, многомиллиардный, добавил Беспалов. Перспективы дальнейшего роста и наращивания доли у «Эндодженикса» есть, для этого компании необходимо начать активно участвовать в тендерах и продвигать свой продукт среди специалистов и пациентов, подытожил Шуляк.

Китайская Gan & Lee Pharma-ceuticals была основана в 1998 г. Фармкомпания специализируется на производстве лекарственных препаратов, назначаемых при диабете, в том числе биоаналога инсулина лизпро от Eli Lilly. Лекарства китайского производителя одобрены в ряде стран, в частности в Казахстане, Боливии, Индии, Индонезии, Пакистане, Таиланде. Финансовые показатели Gan & Lee Pharmaceuticals не раскрываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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