Иркутская нефтяная компания задумалась о сжижении газа

Иркутская нефтяная компания задумалась о сжижении газаНо без дальнейшей либерализации экспорта этот СПГ останется на внутреннем рынке
Иркутская нефтяная компания (ИНК) изучает возможность строительства завода по производству сжиженного газа (СПГ) в Усть-Куте (Иркутская обл.), сообщила компания 13 июня. Как уточнил «Ведомостям» представитель ИНК, мощность завода составит до 100 000 т в год. «Предполагаемые объемы переработки составят до 250 млн куб. м метана в год», – приводит компания в релизе слова гендиректора Якова Гинзбурга.
Основными потребителями производимого СПГ, по словам Гинзбурга, будут города Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Перспективными потребителями также могут стать Монголия и Китай, добавил он.
Представитель ИНК пояснил, что в качестве ресурсной базы для СПГ-завода могут использоваться Марковское, Ярактинское и прилегающие к ним месторождения ИНК. Сроки подготовки технико-экономического обоснования и другие детали проекта в компании не уточнили.
Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит отмечает, что производство СПГ на небольших заводах обходится дороже, чем на крупнотоннажных. По его оценке, стоимость проекта может составить порядка $2000 за 1 т мощности завода, или в целом около $200 млн. По расчетам управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, при мощности завода 100 000 т в год стоимость проекта составит 15–20 млрд руб. ($182–242 млн по текущему курсу ЦБ).
Гинзбург отметил, что в 2023 г. ИНК завершит строительство трубопровода от Марковского месторождения до Усть-Кута протяженностью 100 км пропускной способностью до 5,6 млрд куб. м в год. Представитель компании пояснил, что трубопровод может использоваться для газификации региона. Также, по словам Гинзбурга, изучается возможность строительства метанопровода между Марковским и Ярактинским месторождениями.
ИНК с 2011 г. реализует проект по созданию газохимического кластера в Иркутской области с хабом в Усть-Куте. 13 июня компания запустила в режиме опытного применения гелиевый завод на базе Ярактинского месторождения. Его мощность составит 10 млн л в год.
Производство СПГ в России в 2022 г., по данным Росстата, выросло на 8,1% и составило 32,5 млн т. Энергетическая стратегия РФ до 2035 г. при этом предусматривает увеличение производства СПГ до 100 млн т в год к 2030 г.
Сейчас в России действует только два крупнотоннажных СПГ-проекта – «Ямал СПГ» (проектная мощность – 16,5 млн т в год) «Новатэка» и «Сахалин-2» (9,6 млн т), контрольная доля в котором принадлежит «Газпрому». Также «Новатэк» реализует среднетоннажный СПГ-проект «Криогаз-Высоцк» (660 000 т), а «Газпром» запустил СПГ-завод на компрессорной станции «Портовая» (начало взорванного газопровода «Северный поток») мощностью 1,5 млн т в год. Кроме того, в России, по данным компании «Выгон консалтинг», действует 18 малотоннажных СПГ-заводов общей мощностью 260 000 т в год, а еще 15 заводов мощностью 378 000 т в год на стадии строительства («Ведомости» писали об этом 13 апреля 2023 г.).
Но по закону «Об экспорте газа» правом на экспорт СПГ обладают собственник единой системы газоснабжения («Газпром») и его дочерние общества, а также частные компании и их «дочки», которым на 1 января 2013 г. была выдана лицензия на строительство СПГ-завода на участках недр, а добыча на этих участках началась после 1 января 2013 г. (к этой категории относится «Новатэк»), и госкомпании, работающие на шельфе.
Все остальные компании могут экспортировать СПГ, в том числе с малотоннажных заводов (мощностью до 80 000 т в год), только по договорам с «Газпромом».
На рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект, разрешающий экспорт СПГ с ряда арктических месторождений (полностью или частично находящихся севернее 67-го градуса северной широты). В середине мая 2023 г. он был принят в первом чтении. Замминистра энергетики России Анастасия Бондаренко в апреле поясняла, что законопроект позволит экспортировать СПГ с 36 месторождений «Роснефти».
В начале июня председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что компания предлагает изменить закон об экспорте газа, чтобы право на экспортные поставки СПГ могли получать проекты без привязки к конкретным месторождениям.
В марте этого года министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявлял, что Минэнерго и «Газпром» скорректируют Восточную газовую программу для ускорения газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока. Он отмечал, что «важнейшей задачей» является создание инфраструктуры для газификации Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.
Крылова указывает, что спрос на газ в Восточной Сибири сейчас есть в рамках газификации этой части страны, но отсутствует необходимая инфраструктура. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что СПГ идеально подходит для газификации удаленных от магистральной трубы населенных пунктов и для перевода горной техники на газ. При газификации за счет СПГ сокращаются капитальные расходы, а горная техника переходит на экологически чистое топливо, поясняет эксперт.
Смит считает, что при таких объемах производства завод ИНК, скорее всего, будет выпускать СПГ для местного потребления. Это поставки либо для небольших населенных пунктов, куда невыгодно строительство газопроводов, либо для крупных потребителей дизельного топлива (предприятий или городского транспорта). По мнению Гришунина, поставлять СПГ для замены мазута и дизеля выгодно на расстояние 500–800 км от завода.
Гришунин отмечает, что технологических проблем при строительстве завода возникнуть не должно. «Производства такого типа уже функционируют на северо-западе страны. Большая часть оборудования для них имеет российское происхождение, а импортные детали в основном завозятся из Китая», – поясняет он.