Иркутская нефтяная компания задумалась о сжижении газа

Сейчас в России действует только два крупнотоннажных СПГ-проекта – «Ямал СПГ» (проектная мощность – 16,5 млн т в год) «Новатэка» и «Сахалин-2» (9,6 млн т), контрольная доля в котором принадлежит «Газпрому». Также «Новатэк» реализует среднетоннажный СПГ-проект «Криогаз-Высоцк» (660 000 т), а «Газпром» запустил СПГ-завод на компрессорной станции «Портовая» (начало взорванного газопровода «Северный поток») мощностью 1,5 млн т в год. Кроме того, в России, по данным компании «Выгон консалтинг», действует 18 малотоннажных СПГ-заводов общей мощностью 260 000 т в год, а еще 15 заводов мощностью 378 000 т в год на стадии строительства («Ведомости» писали об этом 13 апреля 2023 г.).