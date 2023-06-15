Поставщик игрушек «Симбат» оспаривает предписание ФАС о прекращении использования бренда «Умка»

И у «Симбата», и у «Белой мануфактуры» были оформлены товарные знаки «Умка», но в 2022 г. Роспатент признал предоставление правовой охраны на несколько десятков таких товарных знаков недействительным. В Роспатенте не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель «Союзмультфильма» признал, что это было сделано по инициативе киностудии, которая постоянно выявляет случаи незаконного использования анимационных образов. По результатам прошлогоднего мониторинга по всей России было обнаружено свыше 6000 нарушений и подано более 5000 претензий о защите прав на популярные анимационные образы, говорит он. Чаще других неправомерно используются такие персонажи, как Котенок Гав, Чебурашка, Крокодил Гена, герои серии мультфильмов о жителях деревни Простоквашино, «Ну, погоди!», Винни-Пух, Карлсон и Волк из мультфильма «Жил-был пес». При этом анимационные образы используются во всех товарных категориях: продукты питания, одежда, канцелярские принадлежности и др. Однако герой «золотой коллекции» «Союзмультфильма» «Умка» стал рекордсменом по количеству незаконной регистрации товарных знаков – в прошлом году было оспорено более 20 таких обозначений, уверяет представитель студии.