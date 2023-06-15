Поставщик игрушек «Симбат» оспаривает предписание ФАС о прекращении использования бренда «Умка»Этот товарный знак – рекордсмен по незаконному использованию, утверждает представитель «Союзмультфильма»
Крупнейший поставщик игрушек и детских товаров «Симбат» оспаривает в Арбитражном суде Москвы предписание столичного управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о прекращении использования названия «Умка» и рисунка белого медвежонка для детской бытовой химии – шампуней, гелей и порошков для стирки. В самой компании от комментариев отказались. Представитель ФАС сообщил лишь, что «вся информация содержится в сообщении о вынесении предписания».
Ранее конкурент «Симбата», производитель бытовой химии «Белая мануфактура», пожаловался в ФАС на использование бренда и сходство этикеток у двух компаний. В мае 2023 г. столичное управление службы вынесло решение о том, что продукция «Симбата» имитировала внешний вид товаров «Белой мануфактуры», оштрафовав нарушителя на 500 000 руб. УФАС также вынесло «Симбату» предписание прекратить выпуск товаров с нарушениями, следует из базы решений ФАС.
И у «Симбата», и у «Белой мануфактуры» были оформлены товарные знаки «Умка», но в 2022 г. Роспатент признал предоставление правовой охраны на несколько десятков таких товарных знаков недействительным. В Роспатенте не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель «Союзмультфильма» признал, что это было сделано по инициативе киностудии, которая постоянно выявляет случаи незаконного использования анимационных образов. По результатам прошлогоднего мониторинга по всей России было обнаружено свыше 6000 нарушений и подано более 5000 претензий о защите прав на популярные анимационные образы, говорит он. Чаще других неправомерно используются такие персонажи, как Котенок Гав, Чебурашка, Крокодил Гена, герои серии мультфильмов о жителях деревни Простоквашино, «Ну, погоди!», Винни-Пух, Карлсон и Волк из мультфильма «Жил-был пес». При этом анимационные образы используются во всех товарных категориях: продукты питания, одежда, канцелярские принадлежности и др. Однако герой «золотой коллекции» «Союзмультфильма» «Умка» стал рекордсменом по количеству незаконной регистрации товарных знаков – в прошлом году было оспорено более 20 таких обозначений, уверяет представитель студии.
В случае с компанией «Симбат» «Союзмультфильму» удалось выйти на договорные отношения, в то время как представители компании «Белая мануфактура» поначалу не согласились с требованиями студии о выплатах за незаконное использование анимационного персонажа, что привело, в свою очередь, к судебному разбирательству, говорит представитель студии.
В итоге «Белая мануфактура» также заключила договор с правообладателем о лицензии на использование персонажа для таких товаров, как бытовая химия, косметика, средства для гигиены полости рта и аксессуары для кормления малышей, заявил представитель компании.
Сегодня «Умка» – один из наиболее перспективных брендов и мы ожидаем повышенного интереса к продукции с этим героем, говорит президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Медвежонок «Белой мануфактуры» – это один из серии белых медвежат, который и выпускается очень давно, и не раз доказывал добросовестность, высокое качество и безопасность продукции, отмечает она, надеясь, что компании смогут разрешить конфликт с учетом перспектив сотрудничества.
Проанализировав сообщение УФАС, можно сделать вывод о том, что предметом предписания о нарушении была в первую очередь сходная этикетка, отмечает патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. При этом «Белая мануфактура» смогла доказать, что использует товары с таким дизайном с 2016 г., в то время как «Симбат» – с 2021 г., отмечает старший юрист, руководитель практики разрешения споров в юридической фирме Nevsky IP Law Руслан Гафуров. Скорее всего, это обстоятельство стало решающим для ФАС, они не поверили, что с учетом значительного присутствия заявителя на рынке ООО «Симбат» случайно скопировало внешний вид упаковки товара, считает он.
Зуйков полагает, что суд вряд ли отменит решение УФАС, поскольку уполномоченный орган выносил свое решение на основании заключения экспертного совета по применению законодательства, это коллегиальный орган с большим количеством экспертов. Решение может быть изменено только в том случае, если «Симбат» докажет, что с 2021 г. его товары приобрели значительную долю на рынке и теперь простые потребители ассоциируют эту упаковку именно с «Симбатом», а не с «Белой мануфактурой», резюмирует Гафуров.