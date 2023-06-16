Индикатор СПбМТСБ для экспортной цены на нефть начнет работать в 2023 г.

По законодательству все российские компании, которые добывают более 1 млн т нефти в год, обязаны регистрировать сделки по ее продаже, в том числе экспортные, на бирже. В интервью «Ведомостям» в апреле этого года Рыбников пояснял, что СПбМТСБ отслеживает все экспортные сделки по всем направлениям отгрузки за пределы России «вплоть до конкретной товарной партии». Таким образом, биржа может рассчитать среднюю цену поставок нефти за предыдущий месяц в целом и по отдельным направлениям.