Индикатор СПбМТСБ для экспортной цены на нефть начнет работать в 2023 г.Он должен обеспечить баланс интересов бюджета и компаний
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПб- МТСБ) ожидает, что рассчитываемый биржей индикатор экспортной цены на российскую нефть, который может использоваться при расчете налогов, начнет работать в ближайшие месяцы, сообщил «Ведомостям» президент биржи Алексей Рыбников в кулуарах ПМЭФ-2023. Для этого биржа создает специальный экспертный совет, пояснил он.
По словам Рыбникова, биржа пригласила в совет «ключевые нефтяные компании», Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, ФНС, ФТС, а также Банк России и научных сотрудников. Он добавил, что в течение двух недель биржа получит позиции компаний и ведомств, а в течение месяца будет собран экспертный совет. «Через пару месяцев наш индикатор экспортной российской нефти может начать работать», – уверен Рыбников.
Он пояснил, что индикатор может использоваться для расчета экспортной пошлины на нефть, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также налога на дополнительный доход (НДД). Сейчас расчет индикатора идет в тестовом режиме, биржа предоставляет данные в закрытом режиме для тестирования и проверок. «Публиковать начнем для общего доступа позже», – пояснил Рыбников.
«Мы уже получаем отклики от компаний и ведомств, ведь это затрагивает всех. Наш индикатор будет использоваться для целей налогообложения, что важно и для министерств, и для компаний, которые эти налоги будут уплачивать», – говорит президент СПбМТСБ.
«Ведомости» направили запросы в перечисленные Рыбниковым ведомства и крупнейшие нефтекомпании.
По словам Рыбникова, внебиржевой индикатор цены на нефть, который рассчитывает биржа, включает в себя данные о 96–98% сделок по продаже российской нефти за рубеж. Таким образом, биржа уже сейчас технически готова к тому, что индикатор будет использоваться в целях налогообложения. В качестве промежуточного варианта, отмечает Рыбников, для расчета налогов можно использовать котировки сорта Dubai.
По законодательству все российские компании, которые добывают более 1 млн т нефти в год, обязаны регистрировать сделки по ее продаже, в том числе экспортные, на бирже. В интервью «Ведомостям» в апреле этого года Рыбников пояснял, что СПбМТСБ отслеживает все экспортные сделки по всем направлениям отгрузки за пределы России «вплоть до конкретной товарной партии». Таким образом, биржа может рассчитать среднюю цену поставок нефти за предыдущий месяц в целом и по отдельным направлениям.
Минфин готов использовать индикатор цены на нефть СПбМТСБ для расчета НДПИ, НДД и экспортной пошлины, но окончательное решение будет принимать правительство, заявлял 14 июня замминистра финансов Алексей Сазанов.
ФАС поддерживает создание дополнительной экспертной площадки на базе СПбМТСБ с учетом их опыта и применяемой методологии по другим ценовым индексам, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
В комментарии пресс-службы Минэнерго «Ведомостям» указано, что министерство поддерживает идею использовать ценовой индикатор СПбМТСБ в целях налогообложения. Но алгоритм его использования нужно детально проработать, говорится там. Сейчас министерство использует данные биржи по экспортным ценам на нефть в рамках мониторинга, поясняется в комментарии.
ЦБ также поддержал создание национальных индикаторов на российские товарно-сырьевые ресурсы, сообщил представитель регулятора «Ведомостям». «Определить основные параметры расчета и сделать индекс релевантным для использования помогут дискуссии на экспертном уровне, в которых представители Банка России также примут участие в рамках своей компетенции», – отметил он.
Представитель ФТС перенаправил запрос «Ведомостей» в Минэнерго и Минэкономразвития.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня 2023 г. уточнить индикаторы цен на российскую нефть в целях налогообложения нефтяников, в том числе для снижения дисконта на российский сорт Urals к эталонной Brent. ФАС в апреле сообщала, что рассчитывает в 2023 г. согласовать на межведомственном уровне методики расчета всех национальных индексов цен, в том числе цен на нефть.
Сходный проект делал и Газпромбанк. В марте он сообщал о создании подразделения с функциями ценового агентства, которое будет формировать индексы цен на товары российского экспорта. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу банка.
В 2022–2023 гг. было принято несколько поправок в Налоговый кодекс, которые ввели в формулы расчета НДПИ, НДД, топливного демпфера (бюджетной компенсации нефтяникам при диспаритете внутренних и экспортных цен на нефтепродукты) и экспортной пошлины дисконт в цене на российскую нефть к стоимости нефти Brent. Коэффициент дисконта в формулах снизился с максимальных $34/барр. в апреле до $28/барр. в июне, а с июля составит $25/барр. Но, по словам вице-премьера Александра Новака, уже в апреле реальный дисконт на Urals составлял $26–27/барр.
Разработка российского ценового индекса необходима, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. У Минфина нет возможности ориентироваться на расчеты иностранных ценовых агентств Argus или Platts, так как данные этих агентств могут быть не совсем корректны, поясняет она. Поэтому Минфин продолжает искать более адекватный показатель средней стоимости российской нефти, соглашается ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, модель, при которой Россия сама рассчитывает среднюю стоимость своей нефти, а не привязывается к котировкам иностранных компаний, правильна.
Директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Олеся Никифорова отмечает, что новый ценовой индикатор должен обеспечивать баланс интересов бюджета и налогоплательщиков. Также он должен учитывать реальную ситуацию на рынке нефти, в том числе для справедливого налогообложения, поясняет она.