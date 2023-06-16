Жара в Старом Свете разгоняет цены на газ

Жара в Старом Свете разгоняет цены на газРост котировок в Европе уже уничтожил азиатскую премию
Спотовые цены на газ в ЕС 15 июня впервые с апреля 2023 г. преодолели отметку $500/1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Июльские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах на 13.21 мск стоили 47,6 евро/МВт ч, или $532/1000 куб. м. К 13.47 мск котировки достигли отметки 49,6 евро/МВт ч ($554/1000 куб. м). На 16.31 мск цена скорректировалась до 42,8 евро/МВт ч ($478/1000 куб. м).
Цены на газ в Европе постепенно снижались почти год – с конца августа 2022 г. Падение ускорилось в декабре прошлого года, когда котировки TTF впервые с февраля опустились ниже $800/1000 куб. м. 3 марта этого года цена упала до $500/1000 куб. м. После окончания отопительного сезона в ЕС (завершился 6 апреля) газ продолжил дешеветь. 10 мая газ на европейском рынке, по данным биржи ICE, стоил менее $400/1000 куб. м, а 25 мая – ниже $300/1000 куб. м впервые с января 2021 г.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков указывает, что одной из причин текущего роста цен на газ в ЕС является подъем температуры воздуха. «В Европе начинается жара, во многих странах уже больше 30 °C. На кондиционирование воздуха нужно много энергии, а выработки ГЭС и АЭС не хватает», – говорит он.
По данным Bloomberg, сейчас температура в ряде стран Европы (Франции, Нидерландах, Норвегии) выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, жара сохранится на следующей неделе, например, температура в Германии достигнет 34 °C. А в Испании в конце июня ожидается зной до 45 °C в тени.
Погода в этом году уже внесла заметный вклад в спрос на газ. В Европе он дешевел в том числе на фоне теплой погоды прошедшей зимой, что позволило сохранить высокий уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ). Также этому способствовали снижение спроса со стороны промышленности, высокий уровень выработки ветроэлектростанций и стабильные поставки сжиженного газа (СПГ). Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE), на 13 июня (последние доступные данные) в европейских ПХГ находилось 79,3 млрд куб. м газа. Хранилища были заполнены на 72,9%, что примерно на 20 п. п. выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату.
Уже в мае на фоне резкого снижения спотовых цен в Европе на азиатском рынке установились стабильные премии к цене на газ по отношению к ценам на рынке ЕС. В мае размер азиатской премии колебался в диапазоне от $10/1000 куб. м до $80/1000 куб. м, в начале июня премия достигла $90/1000 куб. м («Ведомости» писали об этом 12 июня).
Спрос на газ в Азии в мае также рос из-за аномальной жары. Например, в Шанхае в конце мая, по данным Bloomberg, был зафиксирован температурный рекорд за 150 лет. Жаркая погода приводит к росту объемов электрогенерации для охлаждения помещений, что увеличивает потребление газа в Азиатском регионе.
При возникновении азиатской премии поставки СПГ в Европу, которые в апреле и мае были рекордными, начали падать. По данным GIE, с 1 по 13 июня поставки снизились до 384,7 млн куб. м/сутки (на 2% к среднему уровню мая).
Цены на газ в Европе растут, отыгрывая азиатскую премию. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Игорь Галактионов отмечает, что премия в цене на газ в Азии ужесточает конкуренцию за СПГ на спотовом рынке. «Поскольку Европа сейчас значительно зависит от поставок СПГ, это ощутимо влияет на цены», – поясняет он. Сейчас азиатской премии уже нет: исходя из индекса Platts и расчетов «Ведомостей», газ в Азии 14 июня (последние данные) продавался по $336/1000 куб. м.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман добавляет, что на динамике цен также отразились проблемы с поставками из Норвегии. В конце мая норвежская Equinor приостановила сжижение на заводе Hammerfest LNG из-за утечки. Сведений о возобновлении работы пока нет.
Кауфман отмечает, что значительных рисков для заполнения европейских ПХГ к отопительному сезону сейчас нет, поэтому резкий рост цены «носит краткосрочный характер». По мнению Галактионова, сейчас цены на газ в Европе выше $500/1000 куб. м выглядят «избыточными». Но ввиду волатильности фьючерсов он не исключает роста котировок. По мнению Юшкова, летний пик цены придется на июль – август. Кауфман считает, что локальный максимум цен может быть в пределах 10–15% от текущего уровня, т. е. более $600/1000 куб. м.
Снижение цен, по оценке Галактионова, возможно в конце августа – сентябре, когда ПХГ в Европе уже могут быть заполнены, а погодные условия еще будут «мягкими и располагающими к пониженному потреблению газа». Юшков ожидает спада цены в сентябре – октябре вплоть до $270/1000 куб. м. Кауфман отмечает, что при текущих темпах заполнения ПХГ есть риск их переполнения и цены на газ осенью могут обновить годовой минимум.-
Спотовые цены на газ в ЕС 15 июня впервые с апреля 2023 г. преодолели отметку $500/1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Июльские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах на 13.21 мск стоили 47,6 евро/МВт ч, или $532/1000 куб. м. К 13.47 мск котировки достигли отметки 49,6 евро/МВт ч ($554/1000 куб. м). На 16.31 мск цена скорректировалась до 42,8 евро/МВт ч ($478/1000 куб. м).
Цены на газ в Европе постепенно снижались почти год – с конца августа 2022 г. Падение ускорилось в декабре прошлого года, когда котировки TTF впервые с февраля опустились ниже $800/1000 куб. м. 3 марта этого года цена упала до $500/1000 куб. м. После окончания отопительного сезона в ЕС (завершился 6 апреля) газ продолжил дешеветь. 10 мая газ на европейском рынке, по данным биржи ICE, стоил менее $400/1000 куб. м, а 25 мая – ниже $300/1000 куб. м впервые с января 2021 г.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков указывает, что одной из причин текущего роста цен на газ в ЕС является подъем температуры воздуха. «В Европе начинается жара, во многих странах уже больше 30 °C. На кондиционирование воздуха нужно много энергии, а выработки ГЭС и АЭС не хватает», – говорит он.
По данным Bloomberg, сейчас температура в ряде стран Европы (Франции, Нидерландах, Норвегии) выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, жара сохранится на следующей неделе, например, температура в Германии достигнет 34 °C. А в Испании в конце июня ожидается зной до 45 °C в тени.
Погода в этом году уже внесла заметный вклад в спрос на газ. В Европе он дешевел в том числе на фоне теплой погоды прошедшей зимой, что позволило сохранить высокий уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ). Также этому способствовали снижение спроса со стороны промышленности, высокий уровень выработки ветроэлектростанций и стабильные поставки сжиженного газа (СПГ). Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE), на 13 июня (последние доступные данные) в европейских ПХГ находилось 79,3 млрд куб. м газа. Хранилища были заполнены на 72,9%, что примерно на 20 п. п. выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату.
Уже в мае на фоне резкого снижения спотовых цен в Европе на азиатском рынке установились стабильные премии к цене на газ по отношению к ценам на рынке ЕС. В мае размер азиатской премии колебался в диапазоне от $10/1000 куб. м до $80/1000 куб. м, в начале июня премия достигла $90/1000 куб. м («Ведомости» писали об этом 12 июня).
Спрос на газ в Азии в мае также рос из-за аномальной жары. Например, в Шанхае в конце мая, по данным Bloomberg, был зафиксирован температурный рекорд за 150 лет. Жаркая погода приводит к росту объемов электрогенерации для охлаждения помещений, что увеличивает потребление газа в Азиатском регионе.
При возникновении азиатской премии поставки СПГ в Европу, которые в апреле и мае были рекордными, начали падать. По данным GIE, с 1 по 13 июня поставки снизились до 384,7 млн куб. м/сутки (на 2% к среднему уровню мая).
Цены на газ в Европе растут, отыгрывая азиатскую премию, подтверждают аналитики. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Игорь Галактионов отмечает, что премия в цене на газ в Азии ужесточает конкуренцию за СПГ на спотовом рынке. «Поскольку Европа сейчас в значительной степени зависит от поставок СПГ, это ощутимо влияет на цены в регионе», – поясняет он. Сейчас, после роста цен в Европе, азиатской премии уже нет: исходя из данных индекса Platts и расчетов «Ведомостей», газ в Азии 14 июня (последние доступные данные) продавался по $336/1000 куб. м.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман добавляет, что на динамике цен также отразились проблемы с поставками из Норвегии. В конце мая норвежская компания Equinor приостановила сжижение газа на заводе Hammerfest LNG из-за утечки. Норвежская газотранспортная компания Gassco ожидала, что производство СПГ возобновится 8 июня, но сведений о возобновлении работы пока нет.
Кауфман отмечает, что значительных рисков для заполнения европейских ПХГ к отопительному сезону сейчас нет, поэтому резкий рост цены «носит краткосрочный характер». По мнению Галактионова, сейчас цены на газ в Европе выше $500/1000 куб. м выглядят «избыточными». Но ввиду волатильности фьючерсов он не исключает дальнейшего роста котировок. По мнению Юшкова, летний пик цены придется на июль – август. Кауфман считает, что локальный максимум цен может быть в пределах 10–15% от текущего уровня, т. е. более $600/1000 куб. м.
Снижение цен, по оценке Галактионова, возможно в конце августа – сентябре, когда хранилища в Европе уже могут быть заполнены, а погодные условия еще будут «мягкими и располагающими к пониженному потреблению газа». Юшков ожидает существенного спада цены в сентябре – октябре – вплоть до $270/1000 куб. м. Кауфман отмечает, что при текущих темпах заполнения ПХГ сохраняется риск их переполнения и при таком сценарии цены на газ осенью могут обновить годовой минимум. Но с началом отопительного сезона цены вновь начнут расти, добавляют аналитики.