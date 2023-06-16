Жара в Старом Свете разгоняет цены на газ

Погода в этом году уже внесла заметный вклад в спрос на газ. В Европе он дешевел в том числе на фоне теплой погоды прошедшей зимой, что позволило сохранить высокий уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ). Также этому способствовали снижение спроса со стороны промышленности, высокий уровень выработки ветроэлектростанций и стабильные поставки сжиженного газа (СПГ). Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE), на 13 июня (последние доступные данные) в европейских ПХГ находилось 79,3 млрд куб. м газа. Хранилища были заполнены на 72,9%, что примерно на 20 п. п. выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату.