«Магнит» предложил выкупить акции у нерезидентов

«Магнит» предложил выкупить акции у нерезидентовСущественная доля находящихся в обращении бумаг сети принадлежит иностранцам
«Магнит» сообщил о тендерном предложении, в рамках которого структура компании готова выкупить до 10% акций ритейлера по цене 2215 руб. за штуку. Предложение в первую очередь нацелено на акционеров-нерезидентов, не имеющих в настоящее время возможности участвовать в торгах акциями компании. Оно также адресовано JPMorgan Chase Bank N.A. в отношении акций «Магнита», которые учитываются на счете депо депозитарных программ, говорится в заявлении ритейлера.
«Такие инвесторы могут воспользоваться возможностью продать свои акции и получить оплату за них в различных валютах на свои зарубежные банковские счета. «Магнит» подчеркивает, что участие в тендерном предложении добровольно, и инвесторы должны самостоятельно оценить преимущества тендерного предложения и принять собственное решение относительно того, хотели бы они участвовать в тендерном предложении или сохранить свой пакет акций «Магнита», в каждом случае исходя из своего положения и конкретных обстоятельств», – следует из сообщений «Магнита».
Предложенная цена вдвое ниже стоимости акций «Магнита» на закрытии торгов Московской биржи 15 июня (чуть больше 4500 руб.). К вечеру 16 июня бумаги «Магнита» торговались по 4830 руб., дорожая на 6,88% после сообщения о предложенном выкупе.
До февраля 2022 г. на инвесторов из недружественных стран приходился большой объем торгов на российском фондовом рынке. И после ужесточения санкций запрет на продажу ценных бумаг иностранцами стал одной из первых мер, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.
Это решение дает возможность иностранным инвесторам получить что-то за свои акции с учетом тех решений, которые приняты правительственной комиссией, чтобы согласовать такую схему, говорит генеральный директор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров. По его словам, это прецедентное решение, впервые такое решение доступно для частных акционеров публичных компаний, и это важная история, она приоткрывает возможности для того, чтобы начать выплачивать дивиденды.
Существенная доля бумаг в «Магните» принадлежала иностранцам, которые не могли в течение последних полутора лет, по сути, ничего сделать со своими инвестициями, напоминает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. У ритейлера самый высокий free float среди российских компаний (в свободном обращении 66,8% бумаг «Магнита») и исторически крупнейшая программа глобальных депозитарных расписок (ГДР).
Главный же позитив в том, что Магнит остается публичной компанией, а также в том, что выкуп акций у недружественных иностранцев (даже частичный) открывает дорогу к проведению ГОСА и избранию правомочных органов управления, прежде всего СД, а также к возобновлению дивидендных выплат, отметил Ибрагимов.
Компания также опубликовала финансовые результаты за 2022 г. и I квартал 2023 г. По итогам прошлого года общая выручка ритейлера продемонстрировала рост на 26,7% и составила 2 трлн 352 млрд руб. При этом чистая розничная выручка увеличилась на 27,2% до 2 трлн 299,7 млрд руб. Чистая прибыль «Магнита» сократилась на 34,1% до 34,1 млрд руб. EBITDA за год выросла на 20,5%, составив 160,51 млрд руб.
«Магнит» – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 г. основным акционером «Магнита» является Marathon Group Александра Винокурова – ей принадлежит 29,2%. Free float составляет 66,8%.