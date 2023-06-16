«Магнит» предложил выкупить акции у нерезидентов

«Такие инвесторы могут воспользоваться возможностью продать свои акции и получить оплату за них в различных валютах на свои зарубежные банковские счета. «Магнит» подчеркивает, что участие в тендерном предложении добровольно, и инвесторы должны самостоятельно оценить преимущества тендерного предложения и принять собственное решение относительно того, хотели бы они участвовать в тендерном предложении или сохранить свой пакет акций «Магнита», в каждом случае исходя из своего положения и конкретных обстоятельств», – следует из сообщений «Магнита».