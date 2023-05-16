Ритейлер «Магнит» готовит к запуску маркетплейс по продаже непродовольственных товаров

Ритейлер «Магнит» готовит к запуску маркетплейс по продаже непродовольственных товаровПомешать становлению этого проекта может высокая конкуренция
«Магнит», судя по всему, готовится запустить новый проект. Несколько дней назад АО «Тандер» (основное юридическое лицо ритейлера) разместило в соцсетях рекламный ролик (сейчас он удален), в котором говорится о «современном маркетплейсе», на котором можно будет заказать «от партнеров и поставщиков» доставку в течение трех часов не только продуктов питания, но и товаров для дома и дачи, косметики и средств для ухода, бытовой техники, аксессуаров для спорта и отдыха, мебель и многое другое.
Сама площадка, видимо, будет работать под брендом «Магнит маркет», по крайней мере именно такое название фигурирует в ролике. Заявку на регистрацию такого товарного знака ритейлер подал в апреле этого года. Он предполагает приоритет сразу в 31 из 45 классов международной классификации товаров и услуг, включая спортивный и туристический инвентарь, кухонную утварь и технику, медицинские изделия, одежду, мебель и проч.