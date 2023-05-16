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Ритейлер «Магнит» готовит к запуску маркетплейс по продаже непродовольственных товаров

Помешать становлению этого проекта может высокая конкуренция
Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

«Магнит», судя по всему, готовится запустить новый проект. Несколько дней назад АО «Тандер» (основное юридическое лицо ритейлера) разместило в соцсетях рекламный ролик (сейчас он удален), в котором говорится о «современном маркетплейсе», на котором можно будет заказать «от партнеров и поставщиков» доставку в течение трех часов не только продуктов питания, но и товаров для дома и дачи, косметики и средств для ухода, бытовой техники, аксессуаров для спорта и отдыха, мебель и многое другое.

Сама площадка, видимо, будет работать под брендом «Магнит маркет», по крайней мере именно такое название фигурирует в ролике. Заявку на регистрацию такого товарного знака ритейлер подал в апреле этого года. Он предполагает приоритет сразу в 31 из 45 классов международной классификации товаров и услуг, включая спортивный и туристический инвентарь, кухонную утварь и технику, медицинские изделия, одежду, мебель и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных