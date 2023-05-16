Ритейлер «Магнит» готовит к запуску маркетплейс по продаже непродовольственных товаров

«Магнит», судя по всему, готовится запустить новый проект. Несколько дней назад АО «Тандер» (основное юридическое лицо ритейлера) разместило в соцсетях рекламный ролик (сейчас он удален), в котором говорится о «современном маркетплейсе», на котором можно будет заказать «от партнеров и поставщиков» доставку в течение трех часов не только продуктов питания, но и товаров для дома и дачи, косметики и средств для ухода, бытовой техники, аксессуаров для спорта и отдыха, мебель и многое другое.