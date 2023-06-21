В Европе СПГ впервые стал популярнее трубопроводного газа

В Европе СПГ впервые стал популярнее трубопроводного газаДоля российских поставок в трубопроводном импорте ЕС упала до 15%
Объем импорта сжиженного газа (СПГ) в страны Европы (ЕС и Великобритания) в мае 2023 г. впервые в истории превысил объем поставок трубопроводного газа. Об этом говорится в ежемесячном докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ; объединяет 12 стран, включая Россию, Катар и Иран, которые контролируют 72% мировых запасов газа и обеспечивают 44% добычи).
По данным ФСЭГ, поставки СПГ в ЕС и Великобританию составили в мае 13,95 млрд куб. м (в регазифицированном виде), трубопроводного газа – 13,73 млрд куб. м. При этом относительно мая 2022 г. импорт СПГ вырос на 14%, а импорт трубопроводного газа снизился на 37%.
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