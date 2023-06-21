В Европе СПГ впервые стал популярнее трубопроводного газа

По данным ФСЭГ, поставки СПГ в ЕС и Великобританию составили в мае 13,95 млрд куб. м (в регазифицированном виде), трубопроводного газа – 13,73 млрд куб. м. При этом относительно мая 2022 г. импорт СПГ вырос на 14%, а импорт трубопроводного газа снизился на 37%.