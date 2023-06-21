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В Европе СПГ впервые стал популярнее трубопроводного газа

Доля российских поставок в трубопроводном импорте ЕС упала до 15%
Василий Милькин
MISCHA KEIJSER / Image Source via AFP

Объем импорта сжиженного газа (СПГ) в страны Европы (ЕС и Великобритания) в мае 2023 г. впервые в истории превысил объем поставок трубопроводного газа. Об этом говорится в ежемесячном докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ; объединяет 12 стран, включая Россию, Катар и Иран, которые контролируют 72% мировых запасов газа и обеспечивают 44% добычи).

По данным ФСЭГ, поставки СПГ в ЕС и Великобританию составили в мае 13,95 млрд куб. м (в регазифицированном виде), трубопроводного газа – 13,73 млрд куб. м. При этом относительно мая 2022 г. импорт СПГ вырос на 14%, а импорт трубопроводного газа снизился на 37%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных