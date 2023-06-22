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Спрос на шаурму за год вырос в 2–3 раза

Это связано в том числе с удорожанием другого фастфуда – суши и пиццы
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

Сервисы доставки и продуктовые магазины фиксируют рост спроса на шаурму (в Санкт-Петербурге более употребителен вариант «шаверма»). Об этом «Ведомостям» сообщили представители таких компаний, как «Яндекс.Еда», Ozon fresh, «Азбука вкуса», «Перекресток», «Донер42» («Додо пицца»), а также аналитической фирмы «Платформа ОФД» (крупнейший в стране оператор фискальных данных).

У отдельных игроков, по их словам, продажи этого блюда увеличились на 100–200%. К примеру, по словам руководителя проекта open kitchen сети «Перекресток» Алексея Кузнецова, за пять месяцев этого года было продано 590 000 шт. шаурмы. Это примерно в 2,5 раза больше, чем было реализовано в аналогичный период в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных