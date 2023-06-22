Спрос на шаурму за год вырос в 2–3 раза

Спрос на шаурму за год вырос в 2–3 разаЭто связано в том числе с удорожанием другого фастфуда – суши и пиццы
Сервисы доставки и продуктовые магазины фиксируют рост спроса на шаурму (в Санкт-Петербурге более употребителен вариант «шаверма»). Об этом «Ведомостям» сообщили представители таких компаний, как «Яндекс.Еда», Ozon fresh, «Азбука вкуса», «Перекресток», «Донер42» («Додо пицца»), а также аналитической фирмы «Платформа ОФД» (крупнейший в стране оператор фискальных данных).
У отдельных игроков, по их словам, продажи этого блюда увеличились на 100–200%. К примеру, по словам руководителя проекта open kitchen сети «Перекресток» Алексея Кузнецова, за пять месяцев этого года было продано 590 000 шт. шаурмы. Это примерно в 2,5 раза больше, чем было реализовано в аналогичный период в 2022 г.
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