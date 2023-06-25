Экспорт подсолнечного масла по железной дороге на восток вырос в 15 раз

Всего за пять месяцев 2023 г. на экспорт по железной дороге было отправлено 524 271 т масла против 378 226 т годом ранее, следует из данных ИЦО. За 2022 г. – 842 574 т масла. В 2022 г. подсолнечное масло в основном вывозили через порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) – на их долю пришлось 394 697 т, или 47%. Через Каспийский регион было экспортировано 120 601 т (14%) подсолнечного масла, Дальний Восток – 156 916 т (18%).