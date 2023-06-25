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Экспорт подсолнечного масла по железной дороге на восток вырос в 15 раз

Это связано с ростом предложения российских экспортеров и изменением цепочек поставок
Арина Литова Ксения Потаева
Егор Алеев / ТАСС

Поставки по железной дороге подсолнечного масла в направлении восточных портов для экспорта в январе – мае 2023 г. выросли в 15 раз до 200 816 т относительно января – мая 2022 г. Об этом свидетельствуют данные Информационного центра операторов (ИЦО), с которыми ознакомились «Ведомости». ИЦО – информационно-ценовое агентство, анализирует рынок грузовых вагонов на основе данных железнодорожных операторов.

Всего за пять месяцев 2023 г. на экспорт по железной дороге было отправлено 524 271 т масла против 378 226 т годом ранее, следует из данных ИЦО. За 2022 г. – 842 574 т масла. В 2022 г. подсолнечное масло в основном вывозили через порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) – на их долю пришлось 394 697 т, или 47%. Через Каспийский регион было экспортировано 120 601 т (14%) подсолнечного масла, Дальний Восток – 156 916 т (18%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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