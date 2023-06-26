Траты россиян на покупку электросамокатов и моноколес за год снизились на 10–20%

Покупатели в этом году выбирают более дешевые модели средств передвижения, говорит представитель компании Moneyplace (отлеживает продажи крупнейших маркетплейсов). По его словам, продавцы могли снижать цены, чтобы стимулировать реализацию товара. По данным этого сервиса, на Wildberries оборот категории в денежном выражении (54 млн руб.) снизился примерно на 11% апреле – мае по сравнению с прошлым годом, а на Ozon продали в 2,3 раза больше в штуках, но общая сумма покупок выросла меньше – в 1,9 раза (до 132 млн руб.). Ассортимент электросамокатов и моноколес действительно расширился, в том числе стало больше доступных по цене вариантов, подтверждает представитель «Чек индекса». Он добавляет, что выбор покупателя в пользу более бюджетных вариантов отразился на снижении среднего чека покупки.