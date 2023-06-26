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Траты россиян на покупку электросамокатов и моноколес за год снизились на 10–20%

Это объясняется увеличением числа более дешевых моделей
Маргарита Соболь Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Средний чек за покупку электросамокатов в апреле – мае (на эти месяцы приходится пик продаж таких товаров) этого года составил 13 490 руб., по данным аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны). Это на 13% меньше, чем было в аналогичный период 2022 г. Такая же ситуация складывается и с моноколесами. Его средняя стоимость за год снизилась на 20% до 57 870 руб.

Покупатели в этом году выбирают более дешевые модели средств передвижения, говорит представитель компании Moneyplace (отлеживает продажи крупнейших маркетплейсов). По его словам, продавцы могли снижать цены, чтобы стимулировать реализацию товара. По данным этого сервиса, на Wildberries оборот категории в денежном выражении (54 млн руб.) снизился примерно на 11% апреле – мае по сравнению с прошлым годом, а на Ozon продали в 2,3 раза больше в штуках, но общая сумма покупок выросла меньше – в 1,9 раза (до 132 млн руб.). Ассортимент электросамокатов и моноколес действительно расширился, в том числе стало больше доступных по цене вариантов, подтверждает представитель «Чек индекса». Он добавляет, что выбор покупателя в пользу более бюджетных вариантов отразился на снижении среднего чека покупки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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