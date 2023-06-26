Производитель глазных капель Sentiss перерегистрировал российское подразделение из Швейцарии в ОАЭ

Сама компания является российским подразделением международной группы Sentiss и специализируется на продажах глазных и ушных капель. Sentiss была основана в 1990 г. в Индии, она выпускает, в частности, капли, назначаемые при отите (цитромед), воспалении глаз (флоас-т), глаукоме (сантабрин, бринарга) и проч. Российское подразделение Sentiss зарегистрировала в 2012 г. По оценке аналитической компании RNC Pharma, на местном рынке она является лидером с долей 51% в упаковках и 54% в деньгах. Абсолютных цифр в компании не предоставили. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Сентисс рус» в 2022 г. составила 5 млрд руб., прибыль – 226 млн руб.