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Производитель глазных капель Sentiss перерегистрировал российское подразделение из Швейцарии в ОАЭ

Это позволит компании избежать санкционных ограничений
Анастасия Ковалева
Freepik

Новым владельцем фармкомпании «Сентисс рус» вместо швейцарской Sentiss AG стала зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) фирма «Сентисс глобал ДМСС». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 21 июня. В «Сентисс рус» на запрос «Ведомостей» не ответили.

Сама компания является российским подразделением международной группы Sentiss и специализируется на продажах глазных и ушных капель. Sentiss была основана в 1990 г. в Индии, она выпускает, в частности, капли, назначаемые при отите (цитромед), воспалении глаз (флоас-т), глаукоме (сантабрин, бринарга) и проч. Российское подразделение Sentiss зарегистрировала в 2012 г. По оценке аналитической компании RNC Pharma, на местном рынке она является лидером с долей 51% в упаковках и 54% в деньгах. Абсолютных цифр в компании не предоставили. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Сентисс рус» в 2022 г. составила 5 млрд руб., прибыль – 226 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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