Производитель глазных капель Sentiss перерегистрировал российское подразделение из Швейцарии в ОАЭ

Производитель глазных капель Sentiss перерегистрировал российское подразделение из Швейцарии в ОАЭЭто позволит компании избежать санкционных ограничений
Новым владельцем фармкомпании «Сентисс рус» вместо швейцарской Sentiss AG стала зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) фирма «Сентисс глобал ДМСС». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 21 июня. В «Сентисс рус» на запрос «Ведомостей» не ответили.
Сама компания является российским подразделением международной группы Sentiss и специализируется на продажах глазных и ушных капель. Sentiss была основана в 1990 г. в Индии, она выпускает, в частности, капли, назначаемые при отите (цитромед), воспалении глаз (флоас-т), глаукоме (сантабрин, бринарга) и проч. Российское подразделение Sentiss зарегистрировала в 2012 г. По оценке аналитической компании RNC Pharma, на местном рынке она является лидером с долей 51% в упаковках и 54% в деньгах. Абсолютных цифр в компании не предоставили. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Сентисс рус» в 2022 г. составила 5 млрд руб., прибыль – 226 млн руб.