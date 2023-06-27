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Медицинский холдинг «Медскан» может купить региональную сеть клиник «Сова»

За счет этого холдинг выйдет на рынок медуслуг Краснодарского края, Волгоградской и Саратовской областей
Анастасия Ковалева
ok.ru/setklini

Структура медицинского холдинга «Медскан» (одним из акционеров которого является входящая в «Росатом» компания «Росатом Хэлскеа») ведет переговоры о покупке региональной сети многопрофильных клиник «Сова», рассказали «Ведомостям» два источника, близких к переговорам. В пресс-службе «Медскана» от комментариев отказались, в «Сове» на запрос «Ведомостей» не ответили.

Сеть многопрофильных клиник «Сова» присутствует в Краснодарском крае, Волгоградской, Воронежской и Саратовской областях. В 2021 г. под этим брендом работало восемь медцентров, по итогам года выручка компании составила 3 млрд руб., и с этим показателем сеть заняла 18-е место в рейтинге отраслевого издания Vademecum топ-200 частных многопрофильных клиник России. На данный момент 90,01% долей «Совы», которыми владеет АО МЦ «Сова комфорт», находятся в залоге у Сбербанка, оставшиеся 9,99% долей принадлежат его структуре – компании «Сбербанк инвестиции», которая в июне также получила 49% долей в ООО «Медскан лаб», управляющем лабораторными центрами на базе многопрофильных клиник «Медскана». До этого дочерняя компания «Медскан лаб» (ООО «Диагностика») тоже находилась у «Сбербанк инвестиций» в залоге. В Сбербанке запрос «Ведомостей» оставили без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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