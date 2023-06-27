Медицинский холдинг «Медскан» может купить региональную сеть клиник «Сова»

Сеть многопрофильных клиник «Сова» присутствует в Краснодарском крае, Волгоградской, Воронежской и Саратовской областях. В 2021 г. под этим брендом работало восемь медцентров, по итогам года выручка компании составила 3 млрд руб., и с этим показателем сеть заняла 18-е место в рейтинге отраслевого издания Vademecum топ-200 частных многопрофильных клиник России. На данный момент 90,01% долей «Совы», которыми владеет АО МЦ «Сова комфорт», находятся в залоге у Сбербанка, оставшиеся 9,99% долей принадлежат его структуре – компании «Сбербанк инвестиции», которая в июне также получила 49% долей в ООО «Медскан лаб», управляющем лабораторными центрами на базе многопрофильных клиник «Медскана». До этого дочерняя компания «Медскан лаб» (ООО «Диагностика») тоже находилась у «Сбербанк инвестиций» в залоге. В Сбербанке запрос «Ведомостей» оставили без ответа.