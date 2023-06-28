«Аэрофлот» хотят привлечь к разработке электронной базы документов на авиатехнику

«Аэрофлот» хотят привлечь к разработке электронной базы документов на авиатехникуПроект может обойтись в сумму до 1 млрд рублей
«Аэрофлот» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) обсуждают создание в России электронной цифровой базы эксплуатационно-технической документации на самолеты и вертолеты. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.
«Минтранс нас состыковал с «Аэрофлотом», и одно из направлений, которое авиакомпании поручено, – разработка электронных документов. Сейчас мы с коллегами обсуждаем сроки, в которые такая система могла бы появиться», – сказал он.
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