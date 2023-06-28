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«Аэрофлот» хотят привлечь к разработке электронной базы документов на авиатехнику

Проект может обойтись в сумму до 1 млрд рублей
Герман Костринский Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

«Аэрофлот» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) обсуждают создание в России электронной цифровой базы эксплуатационно-технической документации на самолеты и вертолеты. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

«Минтранс нас состыковал с «Аэрофлотом», и одно из направлений, которое авиакомпании поручено, – разработка электронных документов. Сейчас мы с коллегами обсуждаем сроки, в которые такая система могла бы появиться», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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