Правительство создает новую лизинговую компанию под «Аэрофлот»

Источник «Ведомостей» в другой авиакомпании отмечает, что на данный момент в этой схеме остается определенная неясность: выкупает борта авиакомпания, но на деньги ФНБ, а они возвратные. «Вернуть эти средства единовременно авиакомпания не может. На поверхности – создание лизинговой компании при ФНБ», – говорит он. По словам собеседника «Ведомостей», «Аэрофлот» – главный интересант по причине наибольшего числа бортов с двойной регистрацией, поэтому создание новой компании под его интересы выглядит логичным.