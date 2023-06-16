Правительство создает новую лизинговую компанию под «Аэрофлот»Она станет собственником выкупаемых на средства ФНБ иностранных судов
Новая лизинговая компания для возврата средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет создана для «Аэрофлота», рассказал журналистам 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский. На баланс лизинговой структуры будут поступать воздушные суда, которые «Аэрофлоту» удастся выкупить у зарубежных лизингодателей.
«Процесс (выкупа иностранных бортов из операционного лизинга. – «Ведомости») оказался чуть сложнее, чем мы рассчитывали, – пояснил Александровский. – Мы достаточно активно двигаемся по страховому урегулированию с лизингодателями, в работе около 47 воздушных судов. Процесс в достаточно активной фазе. В итоге эти самолеты станут собственностью специально образованной лизинговой компании, на которую мы и будем осуществлять лизинговые платежи».
Он пояснил, что механизм лизинга обеспечит возврат средств ФНБ, а компания станет кэптивной для “Аэрофлота”. Александровский допустил, что другие авиакомпании пойдут по пути создания своих кэптивных лизинговых компаний, но не исключил и взаимодействия с ними в рамках новой компании «Аэрофлота». «Если захотят прийти к нам, будем рады всех удовлетворить», – сказал топ-менеджер.
По его словам, сегодня 102 воздушных судна «Аэрофлота» находятся только в российском реестре, без двойной регистрации. Выкуплено 18 самолетов, которые ранее находились в финансовом лизинге.
После начала СВО на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. Для российских авиакомпаний также запрещен пролет над территорией Евросоюза, США и других стран, присоединившихся к санкциям.
Зарубежные авиационные власти задерживали самолеты, находившиеся на тот момент в иностранных аэропортах. Министр транспорта Виталий Савельев говорил, что на 22 марта 2022 г. в зарубежных аэропортах было арестовано 78 самолетов. Российские перевозчики массово перерегистрировали оставшиеся в их распоряжении воздушные суда в российский реестр, но из зарубежных реестров многие из них выведены так и не были.
В дальнейшем возобновление международных полетов происходило по взаимной договоренности российских и зарубежных авиавластей. Но многие государства отказываются пускать в свое воздушное пространство суда с двойной регистрацией. В отсутствие у авиакомпаний средств на выкуп самолетов российские власти создали схему с применением средств ФНБ.
«Деньги должны поступать из ФНБ на счета российских перевозчиков, потом на счета контрагента в нейтральной стране, затем в депозитарный центр страны регистрации зарубежной лизинговой компании и только потом лизингодателю – владельцу самолета», – рассказывает источник «Ведомостей» в одной из российских авиакомпаний.
Источник «Ведомостей» в другой авиакомпании отмечает, что на данный момент в этой схеме остается определенная неясность: выкупает борта авиакомпания, но на деньги ФНБ, а они возвратные. «Вернуть эти средства единовременно авиакомпания не может. На поверхности – создание лизинговой компании при ФНБ», – говорит он. По словам собеседника «Ведомостей», «Аэрофлот» – главный интересант по причине наибольшего числа бортов с двойной регистрацией, поэтому создание новой компании под его интересы выглядит логичным.
Источник «Ведомостей» в одной из российских лизинговых компаний утверждает, что новый кэптивный лизингодатель «Аэрофлота» уже создан, но название его не уточняет.
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«Ведомости» также направили запросы в S7, «Уральские авиалинии», UTair, лизинговые компании ГТЛК, «Сберлизинг», «ВТБ лизинг», «ВЭБ-лизинг», «ПСБ лизинг», «Авиакапитал сервис» (принадлежит «Ростеху», владеет миноритарным пакетом акций «Аэрофлота») и в Минтранс. В пресс-службе «Аэрофлота» отказались предоставить дополнительные комментарии.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, что создание отдельной компании для решения прикладной узкоспециализированной задачи – рациональный подход и распространенная практика. «Такая лизинговая компания должна обладать ограниченным объемом функций и компетенций, она не должна становиться центром прибыли», – считает он. По мнению эксперта, крупным авиакомпаниям будет разумно создавать свою кэптивную компанию, небольшим игрокам – договариваться с уже действующими на рынке игроками из числа лизинговых компаний.