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Правительство создает новую лизинговую компанию под «Аэрофлот»

Она станет собственником выкупаемых на средства ФНБ иностранных судов
Герман Костринский Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Новая лизинговая компания для возврата средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет создана для «Аэрофлота», рассказал журналистам 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский. На баланс лизинговой структуры будут поступать воздушные суда, которые «Аэрофлоту» удастся выкупить у зарубежных лизингодателей.

«Процесс (выкупа иностранных бортов из операционного лизинга. – «Ведомости») оказался чуть сложнее, чем мы рассчитывали, – пояснил Александровский. – Мы достаточно активно двигаемся по страховому урегулированию с лизингодателями, в работе около 47 воздушных судов. Процесс в достаточно активной фазе. В итоге эти самолеты станут собственностью специально образованной лизинговой компании, на которую мы и будем осуществлять лизинговые платежи».

Он пояснил, что механизм лизинга обеспечит возврат средств ФНБ, а компания станет кэптивной для “Аэрофлота”. Александровский допустил, что другие авиакомпании пойдут по пути создания своих кэптивных лизинговых компаний, но не исключил и взаимодействия с ними в рамках новой компании «Аэрофлота». «Если захотят прийти к нам, будем рады всех удовлетворить», – сказал топ-менеджер.

По его словам, сегодня 102 воздушных судна «Аэрофлота» находятся только в российском реестре, без двойной регистрации. Выкуплено 18 самолетов, которые ранее находились в финансовом лизинге.

После начала СВО на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. Для российских авиакомпаний также запрещен пролет над территорией Евросоюза, США и других стран, присоединившихся к санкциям.

Зарубежные авиационные власти задерживали самолеты, находившиеся на тот момент в иностранных аэропортах. Министр транспорта Виталий Савельев говорил, что на 22 марта 2022 г. в зарубежных аэропортах было арестовано 78 самолетов. Российские перевозчики массово перерегистрировали оставшиеся в их распоряжении воздушные суда в российский реестр, но из зарубежных реестров многие из них выведены так и не были.

В дальнейшем возобновление международных полетов происходило по взаимной договоренности российских и зарубежных авиавластей. Но многие государства отказываются пускать в свое воздушное пространство суда с двойной регистрацией. В отсутствие у авиакомпаний средств на выкуп самолетов российские власти создали схему с применением средств ФНБ.

«Деньги должны поступать из ФНБ на счета российских перевозчиков, потом на счета контрагента в нейтральной стране, затем в депозитарный центр страны регистрации зарубежной лизинговой компании и только потом лизингодателю – владельцу самолета», – рассказывает источник «Ведомостей» в одной из российских авиакомпаний.

Источник «Ведомостей» в другой авиакомпании отмечает, что на данный момент в этой схеме остается определенная неясность: выкупает борта авиакомпания, но на деньги ФНБ, а они возвратные. «Вернуть эти средства единовременно авиакомпания не может. На поверхности – создание лизинговой компании при ФНБ», – говорит он. По словам собеседника «Ведомостей», «Аэрофлот» – главный интересант по причине наибольшего числа бортов с двойной регистрацией, поэтому создание новой компании под его интересы выглядит логичным.

Источник «Ведомостей» в одной из российских лизинговых компаний утверждает, что новый кэптивный лизингодатель «Аэрофлота» уже создан, но название его не уточняет.

Минпромторг переадресовал вопросы в Минтранс, Минфин – в «Аэрофлот».

«Ведомости» также направили запросы в S7, «Уральские авиалинии», UTair, лизинговые компании ГТЛК, «Сберлизинг», «ВТБ лизинг», «ВЭБ-лизинг», «ПСБ лизинг», «Авиакапитал сервис» (принадлежит «Ростеху», владеет миноритарным пакетом акций «Аэрофлота») и в Минтранс. В пресс-службе «Аэрофлота» отказались предоставить дополнительные комментарии.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, что создание отдельной компании для решения прикладной узкоспециализированной задачи – рациональный подход и распространенная практика. «Такая лизинговая компания должна обладать ограниченным объемом функций и компетенций, она не должна становиться центром прибыли», – считает он. По мнению эксперта, крупным авиакомпаниям будет разумно создавать свою кэптивную компанию, небольшим игрокам – договариваться с уже действующими на рынке игроками из числа лизинговых компаний.

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