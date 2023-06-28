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«Р-фарм» вышел из капитала дистрибутора зарубежного оборудования для генетических исследований «Альбиоген»

Сделка позволит фармкомпании защитить актив от санкционных ограничений
Анастасия Ковалева
Денис Абрамов / Ведомости

Основанный бизнесменом Алексеем Репиком производитель лекарств «Р-фарм» вышел из капитала компании «Альбиоген», которая специализируется на дистрибуции зарубежного высокотехнологичного оборудования для генетических исследований. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с 23 июня 2023 г. 99% долей в ней перешли фирме «А-ген». Она, в свою очередь, принадлежит в равных пропорциях генеральному директору «Альбиогена» Андрею Фролову и миноритарию дистрибутора Александру Яковлевскому.

Представитель «Р-фарма» переадресовал вопросы «Ведомостей» в «Альбиоген». По словам Фролова, выход компании из группы компаний «Р-фарм» связан с реорганизацией модели бизнеса, при этом цели и задачи поставщика останутся прежними – продвижение технологий генетических исследований нового поколения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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