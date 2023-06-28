«Р-фарм» вышел из капитала дистрибутора зарубежного оборудования для генетических исследований «Альбиоген»Сделка позволит фармкомпании защитить актив от санкционных ограничений
Основанный бизнесменом Алексеем Репиком производитель лекарств «Р-фарм» вышел из капитала компании «Альбиоген», которая специализируется на дистрибуции зарубежного высокотехнологичного оборудования для генетических исследований. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с 23 июня 2023 г. 99% долей в ней перешли фирме «А-ген». Она, в свою очередь, принадлежит в равных пропорциях генеральному директору «Альбиогена» Андрею Фролову и миноритарию дистрибутора Александру Яковлевскому.
Представитель «Р-фарма» переадресовал вопросы «Ведомостей» в «Альбиоген». По словам Фролова, выход компании из группы компаний «Р-фарм» связан с реорганизацией модели бизнеса, при этом цели и задачи поставщика останутся прежними – продвижение технологий генетических исследований нового поколения.