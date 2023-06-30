Лизинг дорожно-строительной техники в 2023 году растет на десятки процентов

Лизинг дорожно-строительной техники в 2023 году растет на десятки процентовСпрос стимулируют масштабные инфраструктурные проекты в стране
Выдача в лизинг дорожно-строительной техники (ДСТ) за январь – май 2023 г. выросла на десятки процентов. Об этом рассказали «Ведомостям» в крупных лизинговых компаниях: «Газпромбанк-лизинге», «ВТБ-лизинге» и «Европлане».
«Газпромбанк-лизинг», по словам гендиректора Максима Калинкина, за первые пять месяцев года увеличил объем нового бизнеса по лизингу спецтехники в 4 раза к аналогичному периоду 2022 г. – до 80 млрд руб. Объем выдачи ДСТ в штуках, по словам топ-менеджера, вырос на 150% до 8300 единиц против 3300 единиц в январе – мае 2022 г.
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