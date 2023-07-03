Производители тракторов хотят льготы, как у IT-отрасли

«Росспецмаш» объединяет 240 компаний, выпускающих порядка 80% отечественной дорожно-строительной, сельскохозяйственной и другой специальной техники, а также пищевого оборудования. «Учитывая значимость отрасли и масштаб стоящих перед ней задач, [необходимо] предоставить предприятиям специализированного машиностроения льготы, аналогичные действующим в IT-секторе», – предлагает документ за подписью президента ассоциации Константина Бабкина. Он уточнил «Ведомостям», что речь идет о предоставлении льгот по страховым взносам и налогам.