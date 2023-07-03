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Производители тракторов хотят льготы, как у IT-отрасли

Вероятность такой серьезной поддержки в текущей ситуации маловероятна
Арина Литова Надежда Синцова
Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация «Росспецмаш» попросила правительство РФ предоставить предприятиям сектора льготы, аналогичные действующим сегодня для IT-компаний. Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина 28 июня (копия есть у «Ведомостей»). В пресс-службе кабинета министров подтвердили получение, уточнив, что письмо перенаправлено в Минпромторг «для рассмотрения в установленном порядке».

«Росспецмаш» объединяет 240 компаний, выпускающих порядка 80% отечественной дорожно-строительной, сельскохозяйственной и другой специальной техники, а также пищевого оборудования. «Учитывая значимость отрасли и масштаб стоящих перед ней задач, [необходимо] предоставить предприятиям специализированного машиностроения льготы, аналогичные действующим в IT-секторе», – предлагает документ за подписью президента ассоциации Константина Бабкина. Он уточнил «Ведомостям», что речь идет о предоставлении льгот по страховым взносам и налогам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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