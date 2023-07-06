РЖД в полтора раза увеличила вывоз контейнеров с Дальнего Востока

РЖД в полтора раза увеличила вывоз контейнеров с Дальнего ВостокаПоложительная динамика сохранится до конца года, но притормозится
В июне 2023 г. РЖД увеличила вывоз контейнеров из портов и сухих терминалов Дальнего Востока на 52% до 3100 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в сутки год к году. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель госкомпании. Он уточнил, что речь идет о вывозе как на фитинговых платформах (специальный подвижной состав для контейнеров), так и в полувагонах.
О росте вывоза контейнеров с Дальнего Востока РЖД также отчиталась 5 июля в своем Telegram-канале. Июньский результат на 4% превышает показатели мая этого года, добавил представитель РЖД. Таким образом, в мае с Дальнего Востока вывозили 2981 TEU в сутки. Данные за полугодие в компании не раскрыли. Но заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило на ПМЭФ-2023 заявил, что компания готова вывозить из портов Дальнего Востока до 4500 TEU в сутки.