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РЖД в полтора раза увеличила вывоз контейнеров с Дальнего Востока

Положительная динамика сохранится до конца года, но притормозится
Арина Литова Ксения Потаева
Андрей Гордеев / Ведомости

В июне 2023 г. РЖД увеличила вывоз контейнеров из портов и сухих терминалов Дальнего Востока на 52% до 3100 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в сутки год к году. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель госкомпании. Он уточнил, что речь идет о вывозе как на фитинговых платформах (специальный подвижной состав для контейнеров), так и в полувагонах.

О росте вывоза контейнеров с Дальнего Востока РЖД также отчиталась 5 июля в своем Telegram-канале. Июньский результат на 4% превышает показатели мая этого года, добавил представитель РЖД. Таким образом, в мае с Дальнего Востока вывозили 2981 TEU в сутки. Данные за полугодие в компании не раскрыли. Но заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило на ПМЭФ-2023 заявил, что компания готова вывозить из портов Дальнего Востока до 4500 TEU в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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