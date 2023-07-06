Выплаты нефтяникам по демпферу за полгода снизились более чем вдвое

Поступления российским нефтяным компаниям из бюджета в рамках демпфирующего механизма снизились в январе – июне 2023 г. в 2,4 раза по сравнению с показателем за тот же период прошлого года до 542,6 млрд руб. Об этом говорится в материалах Минфина. В январе – июне 2022 г. выплаты составляли 1,28 трлн руб.