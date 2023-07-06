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Выплаты нефтяникам по демпферу за полгода снизились более чем вдвое

Дополнительная корректировка демпфера с сентября может привести к снижению инвестиций в НПЗ
Василий Милькин
Демпферный механизм в нефтяной отрасли призван сдерживать рост цен на топливо в России / Максим Стулов / Ведомости

Поступления российским нефтяным компаниям из бюджета в рамках демпфирующего механизма снизились в январе – июне 2023 г. в 2,4 раза по сравнению с показателем за тот же период прошлого года до 542,6 млрд руб. Об этом говорится в материалах Минфина. В январе – июне 2022 г. выплаты составляли 1,28 трлн руб.

В июне этого года перечисления в рамках топливного демпфера составили 78,6 млрд руб., что почти втрое ниже показателя июня прошлого года. Выплаты снижаются второй месяц подряд: в мае 2023 г. они составили 103,5 млрд руб., в апреле – 107,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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