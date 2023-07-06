Суд прекратил производство по иску Bayer к пермскому производителю дженериков

Суд прекратил производство по иску Bayer к пермскому производителю дженериковСтороны заключили мировое соглашение
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску немецкого концерна Bayer к пермскому производителю дженериков «Медисорб», следует из его решения. Других подробностей там нет, мотивировочная часть документа пока не опубликована.
Bayer подал иск к «Медисорбу»и Минздраву в марте этого года. Истец просил обязать Минздрав отменить госрегистрацию ривароксабана с одноименным действующим веществом (оно защищено патентом концерна до 4 декабря 2024 г.), а российскую компанию – прекратить хранение и производство этого лекарства.
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