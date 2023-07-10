РЖД направит на дороги к южным портам более 20 млрд рублей

Он добавил, что эта сумма больше, чем в прошлом году (насколько, не уточнил). Сейчас провозная способность железнодорожных подходов к портам АЧБ составляет 125 млн т в год, уточнил топ-менеджер. Два года назад этот показатель, по словам Макарова, составлял всего 100 млн т.