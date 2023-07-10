РЖД направит на дороги к южным портам более 20 млрд рублей

РЖД направит на дороги к южным портам более 20 млрд рублейПеревозки грузов к Азово-Черноморскому бассейну к 2030 году достигнут 150 млн т
Финансирование проекта по развитию железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) в 2023 г. превысит 20 млрд руб. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора РЖД Сергей Макаров.
Он добавил, что эта сумма больше, чем в прошлом году (насколько, не уточнил). Сейчас провозная способность железнодорожных подходов к портам АЧБ составляет 125 млн т в год, уточнил топ-менеджер. Два года назад этот показатель, по словам Макарова, составлял всего 100 млн т.
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