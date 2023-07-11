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На интеграцию ВИЭ на юге России потребуется еще до 339 млрд рублей в год

Это создает риски роста стоимости электроэнергии в регионе
Александр Волобуев
Freepik

Дополнительные мероприятия, связанные с интеграцией объектов, работающих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), обойдутся Объединенной энергосистеме (ОЭС) юга России в сумму до 339 млрд руб. в год. Об этом говорится в аналитическом исследовании Kept (бывшее КПМГ в России), с которым ознакомились «Ведомости».

В презентации отмечается, что потребители электричества и энергокомпании несут дополнительные расходы по интеграции ВИЭ, которые увеличиваются с ростом доли зеленой генерации в системе выше 30%. Аналитики Kept обращают внимание на интенсивный рост ВИЭ на юге страны. Какова их доля сейчас – в презентации не указано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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