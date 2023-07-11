На интеграцию ВИЭ на юге России потребуется еще до 339 млрд рублей в год

В презентации отмечается, что потребители электричества и энергокомпании несут дополнительные расходы по интеграции ВИЭ, которые увеличиваются с ростом доли зеленой генерации в системе выше 30%. Аналитики Kept обращают внимание на интенсивный рост ВИЭ на юге страны. Какова их доля сейчас – в презентации не указано.