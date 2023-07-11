На интеграцию ВИЭ на юге России потребуется еще до 339 млрд рублей в год

На интеграцию ВИЭ на юге России потребуется еще до 339 млрд рублей в годЭто создает риски роста стоимости электроэнергии в регионе
Дополнительные мероприятия, связанные с интеграцией объектов, работающих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), обойдутся Объединенной энергосистеме (ОЭС) юга России в сумму до 339 млрд руб. в год. Об этом говорится в аналитическом исследовании Kept (бывшее КПМГ в России), с которым ознакомились «Ведомости».
В презентации отмечается, что потребители электричества и энергокомпании несут дополнительные расходы по интеграции ВИЭ, которые увеличиваются с ростом доли зеленой генерации в системе выше 30%. Аналитики Kept обращают внимание на интенсивный рост ВИЭ на юге страны. Какова их доля сейчас – в презентации не указано.
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