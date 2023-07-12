Ставки долгосрочной аренды цистерн в 2023 году вырастут на 30%

Во II квартале ставки по долгосрочной аренде цистерн уже выросли на 14% к I кварталу и на 30% в годовом выражении до 2049 руб. в сутки за вагон. По прогнозу Infoline, в III квартале ставки увеличатся на 9% к предыдущему кварталу и на 34% год к году до 2250 руб.