Ставки долгосрочной аренды цистерн в 2023 году вырастут на 30%Это ставит под угрозу доступность топлива и сроки его поставок
Ставки долгосрочной аренды нефтеналивных цистерн в России к IV кварталу 2023 г. вырастут в среднем на 30% до 2344 руб. за вагон в сутки в годовом выражении и на 25% по сравнению с I кварталом 2023 г. Это следует из исследования агентства Infoline, с которым ознакомились «Ведомости».
Во II квартале ставки по долгосрочной аренде цистерн уже выросли на 14% к I кварталу и на 30% в годовом выражении до 2049 руб. в сутки за вагон. По прогнозу Infoline, в III квартале ставки увеличатся на 9% к предыдущему кварталу и на 34% год к году до 2250 руб.
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