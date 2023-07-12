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Ставки долгосрочной аренды цистерн в 2023 году вырастут на 30%

Это ставит под угрозу доступность топлива и сроки его поставок
Арина Литова Василий Милькин
Денис Абрамов / Ведомости

Ставки долгосрочной аренды нефтеналивных цистерн в России к IV кварталу 2023 г. вырастут в среднем на 30% до 2344 руб. за вагон в сутки в годовом выражении и на 25% по сравнению с I кварталом 2023 г. Это следует из исследования агентства Infoline, с которым ознакомились «Ведомости».

Во II квартале ставки по долгосрочной аренде цистерн уже выросли на 14% к I кварталу и на 30% в годовом выражении до 2049 руб. в сутки за вагон. По прогнозу Infoline, в III квартале ставки увеличатся на 9% к предыдущему кварталу и на 34% год к году до 2250 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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