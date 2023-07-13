«Фармасинтез» нашел торгового партнера в Сирии

Научно-производственный комплекс «Фармасинтез-норд» (входит в ГК «Фармасинтез») начинает продавать жизненно важные лекарственные препараты в Сирии. Об этом «Ведомостям» рассказал ее исполнительный директор Никита Пуния. По его словам, фармпроизводитель прошел инспекцию сирийского минздрава на соответствие всем требованиям и получил официальное разрешение на поставку ряда лекарств, в частности противоопухолевых, гормональных, а также вакцин и антибиотиков.