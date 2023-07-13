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«Фармасинтез» нашел торгового партнера в Сирии

Компания собирается продавать там жизненно важные лекарственные препараты
Анастасия Ковалева
pharmasyntez.com

Научно-производственный комплекс «Фармасинтез-норд» (входит в ГК «Фармасинтез») начинает продавать жизненно важные лекарственные препараты в Сирии. Об этом «Ведомостям» рассказал ее исполнительный директор Никита Пуния. По его словам, фармпроизводитель прошел инспекцию сирийского минздрава на соответствие всем требованиям и получил официальное разрешение на поставку ряда лекарств, в частности противоопухолевых, гормональных, а также вакцин и антибиотиков.

Дистрибуцией продукции «Фармасинтеза» будет заниматься сирийская компания Maatouk, сообщил Пуния. Запрос в нее остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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