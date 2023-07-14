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Сдача исследовательских судов для Росрыболовства сдвигается минимум на четыре года

Из-за санкций и необходимости перепроектирования они подорожали более чем вдвое
Герман Костринский Алексей Полухин
Источник «Ведомостей», близкий к Невскому ССЗ, утверждает, что строительство НИС зависло на начальной стадии / Юрий Белинский / ТАСС

Росрыболовство предложило подведомственному Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) перенести сроки приемки двух научно-исследовательских судов (НИС) с 2022 на 2026 г. Об этом говорится в материалах Росрыболовства к заседанию комиссии правительства по развитию рыбохозяйственного комплекса, с которыми ознакомились «Ведомости». Заседание комиссии прошло 4 июля. 

Согласно документу, ВНИРО заказал два исследовательских судна проекта 17050 общей стоимостью 5,9 млрд руб. на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Невский ССЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию; ОСК). Контракт был заключен 18 декабря 2020 г., постановлением правительства № 1581 заказчику из бюджета выделена субсидия на НИС в размере 5,9 млрд руб. Заказанные суда ВНИРО должен был получить в конце 2022 г. НИС нужны для исследования ареалов обитания рыбы и формирования прогнозов по вылову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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