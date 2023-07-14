Сдача исследовательских судов для Росрыболовства сдвигается минимум на четыре года

Согласно документу, ВНИРО заказал два исследовательских судна проекта 17050 общей стоимостью 5,9 млрд руб. на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Невский ССЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию; ОСК). Контракт был заключен 18 декабря 2020 г., постановлением правительства № 1581 заказчику из бюджета выделена субсидия на НИС в размере 5,9 млрд руб. Заказанные суда ВНИРО должен был получить в конце 2022 г. НИС нужны для исследования ареалов обитания рыбы и формирования прогнозов по вылову.