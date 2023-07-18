Производитель туалетной бумаги Zewa продал российский бизнес

Месяц назад Essity сообщила, что покупатель найден и компания ждет одобрения сделки правительственной комиссией. В 2021 г. компания заработала в России около $297 млн. Выручка за 2022 г. не раскрывалась, но холдинг заявлял, что за прошлый год активы компании в России обесценились примерно на $157 млн.