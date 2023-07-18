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Производитель туалетной бумаги Zewa продал российский бизнес

Стоимость сделки составила $117,3 млн
Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Шведский производитель средств личной гигиены Essity (бренды Zewa, Libresse, Libero, Tena, Tork) объявил о продаже российского бизнеса компании «Новые технологии» Игоря Шилова, стоимость сделки составила 1,2 млрд шведских крон ($117,3 млн), говорится в сообщении.

Месяц назад Essity сообщила, что покупатель найден и компания ждет одобрения сделки правительственной комиссией. В 2021 г. компания заработала в России около $297 млн. Выручка за 2022 г. не раскрывалась, но холдинг заявлял, что за прошлый год активы компании в России обесценились примерно на $157 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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