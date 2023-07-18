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У крупных торговых сетей начала снижаться рентабельность

Это связано с высокой конкуренцией на рынке и изменением ассортимента
Маргарита Соболь
Ведомости

Средняя рентабельность крупнейших торговых сетей по чистой прибыли по итогам 2022 г. сократилась на 0,4 п. п. до 2,4% по сравнению с позапрошлым годом. Об этом говорится в отчете компании «Infoline-аналитика», с которым ознакомились «Ведомости». Этот показатель упал впервые за четыре года. К примеру, в позапрошлом году он рос – на 0,2 п. п. до 2,8%.

Из публичных компаний рентабельность по чистой прибыли ухудшилась у X5 Group (на 0,2 п. п. до 2%), «Магнита» (на 1,4 п. п. до 1,4%), «Ленты» (на 1,8 п. п. до 0,9%) и Fix Price (на 1,6 п. п. до 7,7%). Снизилась она и у некоторых непубличных ритейлеров – «Светофора» (на 0,7 п. п. до 1,8%), Metro (на 2,5 п. п. до 3,9%). Правда, у ряда торговых сетей этот показатель вырос. Например, у «Вкусвилла», Mercury Retail Group, «Ашана» и «Монетки». В X5 Group, «Магните» и «Вкусвилле» данные «Infoline-аналитики» подтвердили. Остальные ритейлеры не ответили на запросы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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