У крупных торговых сетей начала снижаться рентабельность

Из публичных компаний рентабельность по чистой прибыли ухудшилась у X5 Group (на 0,2 п. п. до 2%), «Магнита» (на 1,4 п. п. до 1,4%), «Ленты» (на 1,8 п. п. до 0,9%) и Fix Price (на 1,6 п. п. до 7,7%). Снизилась она и у некоторых непубличных ритейлеров – «Светофора» (на 0,7 п. п. до 1,8%), Metro (на 2,5 п. п. до 3,9%). Правда, у ряда торговых сетей этот показатель вырос. Например, у «Вкусвилла», Mercury Retail Group, «Ашана» и «Монетки». В X5 Group, «Магните» и «Вкусвилле» данные «Infoline-аналитики» подтвердили. Остальные ритейлеры не ответили на запросы.