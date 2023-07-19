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ФАС сообщила о возможной монополизации рынка добычи краба и отдельных видов рыбы

Эксперты службы считают, что к такому результату может привести грядущее распределение инвестиционных квот
Алексей Полухин
Юрий Смитюк / ТАСС

Перераспределение квот на добычу краба и отдельных видов рыбы на конкурсах в рамках второго этапа инвестиционной программы может привести к «недопущению, ограничению и устранению конкуренции». Такая оценка приведена в официальном письме из Федеральной антимонопольной службы в Минсельхоз, подписанном заместителем руководителя ФАС России Сергеем Пузыревским. Оценка дана в рамках подготовки к заседанию правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, которое назначено на 25 июля. Копия письма есть у «Ведомостей». В Минсельхозе его получение подтвердили.

Закон о втором этапе программы инвестквот был принят в конце 2022 г. В ее рамках предполагается перераспределить 50% всех прав на добычу краба и 24% – минтая, сельди и ряда других видов рыбы на Дальнем Востоке. Первый этап прошел в 2018–2020 гг., тогда через аукционы разыграли 50% квот на вылов краба и 20% – на рыбу. Взамен инвесторы обязались построить 64 рыбопромысловых судна и 41 краболов, а также 27 рыбоперерабатывающих заводов. На данный момент сдано 16 судов и 25 предприятий. В Росрыболовстве ожидают, что по итогам второго этапа, торги по которому по плану должны начаться в 2023 г., будет построено еще 45 судов и 17 заводов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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