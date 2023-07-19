ФАС сообщила о возможной монополизации рынка добычи краба и отдельных видов рыбы

Закон о втором этапе программы инвестквот был принят в конце 2022 г. В ее рамках предполагается перераспределить 50% всех прав на добычу краба и 24% – минтая, сельди и ряда других видов рыбы на Дальнем Востоке. Первый этап прошел в 2018–2020 гг., тогда через аукционы разыграли 50% квот на вылов краба и 20% – на рыбу. Взамен инвесторы обязались построить 64 рыбопромысловых судна и 41 краболов, а также 27 рыбоперерабатывающих заводов. На данный момент сдано 16 судов и 25 предприятий. В Росрыболовстве ожидают, что по итогам второго этапа, торги по которому по плану должны начаться в 2023 г., будет построено еще 45 судов и 17 заводов.