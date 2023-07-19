Минэк предложил обязать компании при получении господдержки внедрять ИИ

Также Решетников обратил внимание на развитие академического направления. Так на базе ведущих вузов и научных организаций созданы 6 исследовательских центров. На их научную деятельность в сфере искусственного интеллекта выделено 5,4 млрд руб. на 4 года. На базе вузов продолжат открыть новые исследовательские центры. Кроме того, готовится внедрение программ по искусственному интеллекту во всю систему образования. По словам министра, ИИ преподают в школах уже в 52 регионах.