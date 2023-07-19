Минэк предложил обязать компании при получении господдержки внедрять ИИ

Минэк предложил обязать компании при получении господдержки внедрять ИИВ следующем году планируется начать эксперимент в ряде отраслей
Минэкономразвития предложило сделать обязательным условием приобретение и использование решений с искусственным интеллектом (ИИ) при получении бизнесом субсидий выше определенной суммы. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.
«Внедрение искусственного интеллекта должно стать одним из условий предоставления господдержки компаниям», – отметил министр. Минэкономразвития уже договорилось с Минфином об условиях проведения со следующего года пилотного проекта в нескольких секторах экономики: сельском хозяйстве, транспорте, промышленности и здравоохранении, добавил Решетников.
По словам министра, рынок продуктов с ИИ вырос на 18% в 2022 г. – до 650 млрд руб.
Министр упомянул несколько барьеров для дальнейшего внедрения искусственного интеллекта на предприятиях. В частности, это касается отсутствия ИТ-специалистов, либо нехватки средств на технологию и ее встраивание в производственный процесс. Минэкономразвития планирует способствовать решению этих проблем через доработку грантовых программ федерального проекта «Искусственный интеллект», отметил министр.
Также Решетников обратил внимание на развитие академического направления. Так на базе ведущих вузов и научных организаций созданы 6 исследовательских центров. На их научную деятельность в сфере искусственного интеллекта выделено 5,4 млрд руб. на 4 года. На базе вузов продолжат открыть новые исследовательские центры. Кроме того, готовится внедрение программ по искусственному интеллекту во всю систему образования. По словам министра, ИИ преподают в школах уже в 52 регионах.
В контексте усиления международной конкуренции в сфере ИИ министр предложил решить следующие задачи: сформировать условия для создания собственных суперкомпьютеров, поддержать ученых и молодые компании посредством грантов, оценить затраты исследователей и создать систему мониторинга для приоритизации расходов на науку, а также разграничить ответственность за разработку и использование нейросетей.
«В целом Россия движется в общемировых трендах по развитию искусственного интеллекта», – заявил Решетников.