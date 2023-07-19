Газета
Бизнес / Технологии

Минэк предложил обязать компании при получении господдержки внедрять ИИ

В следующем году планируется начать эксперимент в ряде отраслей
Роман Романов
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития предложило сделать обязательным условием приобретение и использование решений с искусственным интеллектом (ИИ) при получении бизнесом субсидий выше определенной суммы. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

«Внедрение искусственного интеллекта должно стать одним из условий предоставления господдержки компаниям», – отметил министр. Минэкономразвития уже договорилось с Минфином об условиях проведения со следующего года пилотного проекта в нескольких секторах экономики: сельском хозяйстве, транспорте, промышленности и здравоохранении, добавил Решетников.

По словам министра, рынок продуктов с ИИ вырос на 18% в 2022 г. – до 650 млрд руб.

Министр упомянул несколько барьеров для дальнейшего внедрения искусственного интеллекта на предприятиях. В частности, это касается отсутствия ИТ-специалистов, либо нехватки средств на технологию и ее встраивание в производственный процесс. Минэкономразвития планирует способствовать решению этих проблем через доработку грантовых программ федерального проекта «Искусственный интеллект», отметил министр.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Также Решетников обратил внимание на развитие академического направления. Так на базе ведущих вузов и научных организаций созданы 6 исследовательских центров. На их научную деятельность в сфере искусственного интеллекта  выделено 5,4 млрд руб. на 4 года. На базе вузов продолжат открыть новые исследовательские центры. Кроме того, готовится внедрение программ по искусственному интеллекту во всю систему образования. По словам министра, ИИ преподают в школах уже в 52 регионах. 

В контексте усиления международной конкуренции в сфере ИИ министр предложил решить следующие задачи: сформировать условия для создания собственных суперкомпьютеров, поддержать ученых и молодые компании посредством грантов, оценить затраты исследователей и создать систему мониторинга для приоритизации расходов на науку, а также разграничить ответственность за разработку и использование нейросетей. 

«В целом Россия движется в общемировых трендах по развитию искусственного интеллекта», – заявил Решетников. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных