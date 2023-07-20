Основатель группы «Медскан» Евгений Туголуков потерял полный контроль над компанией

Основатель группы «Медскан» Евгений Туголуков потерял полный контроль над компаниейТеперь половина компании принадлежит структуре «Росатома»
АО «Русатом Хэлскеа» (входит в «Росатом») выкупил дополнительную эмиссию акций АО «Медскан», увеличив свою долю в капитале группы с 25,001% до 50%, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Сумма сделки не разглашается. По оценка генерального директора«Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, она могла составить 10 млрд руб.
Получение такого крупного пакета акций позволит «Росатому» влиять на деятельность «Медскана» и определять его стратегию, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, на данный момент медицинский бизнес – один из самых перспективных, поэтому неудивительно, что «Росатом» решил увеличить свою долю в нем. Он отметил, что «Медскан» последние годы активно развивается и увеличивает свое присутствие на рынке медуслуг.