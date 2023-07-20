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Основатель группы «Медскан» Евгений Туголуков потерял полный контроль над компанией

Теперь половина компании принадлежит структуре «Росатома»
Анастасия Ковалева
«Медскан»

АО «Русатом Хэлскеа» (входит в «Росатом») выкупил дополнительную эмиссию акций АО «Медскан», увеличив свою долю в капитале группы с 25,001% до 50%, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Сумма сделки не разглашается. По оценка генерального директора«Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, она могла составить 10 млрд руб.

Получение такого крупного пакета акций позволит «Росатому» влиять на деятельность «Медскана» и определять его стратегию, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, на данный момент медицинский бизнес – один из самых перспективных, поэтому неудивительно, что «Росатом» решил увеличить свою долю в нем. Он отметил, что «Медскан» последние годы активно развивается и увеличивает свое присутствие на рынке медуслуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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