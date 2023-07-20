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У сети «Инвитро» сменился собственник

Новым владельцем компании стал инвестор в недвижимость Роман Мирончик
Анастасия Ковалева Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Основатель и владелец сети лабораторий «Инвитро» Александр Островский продал компанию бизнесмену Роману Мирончику, сообщил «Ведомостям» представитель сети. Эту информацию подтвердил и один из прежних претендентов на эту компанию. Смена акционера никак не повлияет на текущую операционную деятельность сети, руководство которой продолжит осуществлять Юлия Полихова, добавил представитель «Инвитро».

Сумма сделки не раскрывается. По оценка генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, она могла превысить 40 млрд руб. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк оценивает соглашение ниже – в 30 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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