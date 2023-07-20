У сети «Инвитро» сменился собственник

Основатель и владелец сети лабораторий «Инвитро» Александр Островский продал компанию бизнесмену Роману Мирончику, сообщил «Ведомостям» представитель сети. Эту информацию подтвердил и один из прежних претендентов на эту компанию. Смена акционера никак не повлияет на текущую операционную деятельность сети, руководство которой продолжит осуществлять Юлия Полихова, добавил представитель «Инвитро».