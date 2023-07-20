У сети «Инвитро» сменился собственник

У сети «Инвитро» сменился собственникНовым владельцем компании стал инвестор в недвижимость Роман Мирончик
Основатель и владелец сети лабораторий «Инвитро» Александр Островский продал компанию бизнесмену Роману Мирончику, сообщил «Ведомостям» представитель сети. Эту информацию подтвердил и один из прежних претендентов на эту компанию. Смена акционера никак не повлияет на текущую операционную деятельность сети, руководство которой продолжит осуществлять Юлия Полихова, добавил представитель «Инвитро».
Сумма сделки не раскрывается. По оценка генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, она могла превысить 40 млрд руб. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк оценивает соглашение ниже – в 30 млрд руб.
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