Экспорт пиломатериалов из России в первом полугодии сократился на 16%Но поставки в Китай выросли на 5% и достигли 61% от всех продаж за рубеж
Поставки пиломатериалов из России в январе – июне 2023 г. снизились на 16% год к году примерно до 10 млн куб. м. Это следует из данных федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг», с которыми ознакомились «Ведомости».
Основная поставляемая за рубеж продукция – доски и брус из сосны, ели и лиственницы. В основном они используются в строительстве. Как сообщал Росстат, выпуск пиломатериалов в январе – мае 2023 г. (последние доступные данные) сократился на 10% до 11,5 млн куб. м.
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