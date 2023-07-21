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Экспорт пиломатериалов из России в первом полугодии сократился на 16%

Но поставки в Китай выросли на 5% и достигли 61% от всех продаж за рубеж
Надежда Синцова
Pxfuel

Поставки пиломатериалов из России в январе – июне 2023 г. снизились на 16% год к году примерно до 10 млн куб. м. Это следует из данных федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг», с которыми ознакомились «Ведомости».

Основная поставляемая за рубеж продукция – доски и брус из сосны, ели и лиственницы. В основном они используются в строительстве. Как сообщал Росстат, выпуск пиломатериалов в январе – мае 2023 г. (последние доступные данные) сократился на 10% до 11,5 млн куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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