Экспорт пиломатериалов из России в первом полугодии сократился на 16%

Основная поставляемая за рубеж продукция – доски и брус из сосны, ели и лиственницы. В основном они используются в строительстве. Как сообщал Росстат, выпуск пиломатериалов в январе – мае 2023 г. (последние доступные данные) сократился на 10% до 11,5 млн куб. м.