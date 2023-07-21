Оборот рынка делового туризма в этом году может превысить 650 млрд рублей

Во второй половине прошлого года в стране сформировались новые транспортные логистические коридоры, объясняет причину восстановления Горин. По текущей динамике можно судить о том, что к концу года рынок вырастет на 25-30% по сравнению с 2022 г., считает управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. По ее данным, спрос на размещение в российских отелях со стороны представителей бизнеса вырос в первом полугодии 2023 г. на 22% и на 12% уже превысил уровень 2019 г. Средняя продолжительность проживания, как и ранее, составила две ночи. При этом средняя стоимость номера за год стала выше на 10% и составила 4900 руб. (+13% к 2019 г.).