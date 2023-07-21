Оборот рынка делового туризма в этом году может превысить 650 млрд рублей

Оборот рынка делового туризма в этом году может превысить 650 млрд рублейВ этом случае этот сегмент полностью восстановится после пандемии коронавируса
Общий оборот рынка делового туризма по итогам 2023 г. составит 650 млрд руб., подсчитал для «Ведомостей» председатель правления Союза агентств делового туризма Дмитрий Горин. Этот показатель, по его словам, соответствует уровню 2019 г. А это означает, что данный сегмент полностью восстановится после пандемии коронавируса.
Для сравнения: в 2020 г. оборот рынка, по подсчетам Горина, составлял 325 млрд руб., а в 2021 г. – около 455-487 млрд руб. В прошлом году сегменту не удалось восстановиться из-за сокращения числа рейсов, ухода ряда авиакомпаний и запрета на полеты над частью территории России и других стран. Данный показатель был на уровне 422,5 млрд руб.
То, что рынок деловых путешествий в России может достигнуть уровня допандеймийного 2019 г., считают и другие опрошенные эксперты. В частности, об этом говорят представители «Аэроклуба», «Випсервиса», OneTwoTrip и Bronevik.com. Но абсолютных цифр они не предоставили.
Во второй половине прошлого года в стране сформировались новые транспортные логистические коридоры, объясняет причину восстановления Горин. По текущей динамике можно судить о том, что к концу года рынок вырастет на 25-30% по сравнению с 2022 г., считает управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. По ее данным, спрос на размещение в российских отелях со стороны представителей бизнеса вырос в первом полугодии 2023 г. на 22% и на 12% уже превысил уровень 2019 г. Средняя продолжительность проживания, как и ранее, составила две ночи. При этом средняя стоимость номера за год стала выше на 10% и составила 4900 руб. (+13% к 2019 г.).
Восстановление темпов делового туризма после ковидного периода уже произошло, уверен коммерческий директор Bronevik.com (входит в группу МТС) Алексей Исаев. Количество бронирований отелей в командировках, которые компании оформили через сервис, в первом полугодии 2023 г. выросло на 14% год к году, и 98% из них были сделаны по России, остальные – в страны СНГ. Топ-3 популярных российских города для деловых поездок не меняется уже несколько лет, это Москва (10% командировок по России), Санкт-Петербург (6%) и Екатеринбург (2%), говорит Исаев.
По данным «Випсервиса», рост числа бизнес-путешествий в первом полугодии 2023 г. к первому полугодию 2022-го составил порядка 20%, говорит представитель компании. Это произошло из-за того, что, в частности, существенно увеличилась активность и трафик в крупных федеральных центрах и на юге страны – Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове, добавляет Горин.
В OneTwoTrip отмечают, что, по данным отельных бронирований, количество деловых поездок выросло в 2,3 раза по сравнению с 2022 г. А по данным авиабронирований, за год количество деловых поездок увеличилось на 88%.
Одним из главных трендов восстанавливающегося делового туризма в Bronevik.com считают совмещение командировки с мини-отпуском. По оценкам сервиса, в 2022 г. каждая четвертая командировка захватывала выходные дни и этот тренд продолжается в 2023 г.