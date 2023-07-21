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Эксперты ожидают некоторое снижение выработки угольных ТЭС в 2023-2024 годах

Два года она росла из-за высоких цен на газ
Василий Милькин
Сергей Портер / Ведомости

Объем выработки электроэнергии на угольных тепловых электростанциях (ТЭС) в мире в 2022 г. продолжил расти из-за высоких цен на газ, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) Electricity Market Report. Но начиная с 2023 г. агентство ожидает снижения выработки угольной генерации.

В докладе отмечается, что в 2022 г. производство электроэнергии на угольных ТЭС выросло на 1,7% до 10 450 ТВтч (10,45 трлн кВтч). Годом ранее выработка угольных ТЭС выросла более чем на 8% до 10 279 ТВтч (10,28 трлн кВтч). 1 ТВтч соответствует 1 млрд кВтч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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