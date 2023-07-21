Эксперты ожидают некоторое снижение выработки угольных ТЭС в 2023-2024 годах

В докладе отмечается, что в 2022 г. производство электроэнергии на угольных ТЭС выросло на 1,7% до 10 450 ТВтч (10,45 трлн кВтч). Годом ранее выработка угольных ТЭС выросла более чем на 8% до 10 279 ТВтч (10,28 трлн кВтч). 1 ТВтч соответствует 1 млрд кВтч.