Эксперты ожидают некоторое снижение выработки угольных ТЭС в 2023-2024 годах

Эксперты ожидают некоторое снижение выработки угольных ТЭС в 2023-2024 годахДва года она росла из-за высоких цен на газ
Объем выработки электроэнергии на угольных тепловых электростанциях (ТЭС) в мире в 2022 г. продолжил расти из-за высоких цен на газ, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) Electricity Market Report. Но начиная с 2023 г. агентство ожидает снижения выработки угольной генерации.
В докладе отмечается, что в 2022 г. производство электроэнергии на угольных ТЭС выросло на 1,7% до 10 450 ТВтч (10,45 трлн кВтч). Годом ранее выработка угольных ТЭС выросла более чем на 8% до 10 279 ТВтч (10,28 трлн кВтч). 1 ТВтч соответствует 1 млрд кВтч.
Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам