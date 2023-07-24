Зрелая нефть: как технологии помогают поддерживать добычу на выработанных месторождениях

Зрелая нефть: как технологии помогают поддерживать добычу на выработанных месторожденияхЭкономический эффект инноваций для «Оренбургнефти» составил около 8,3 млрд рублей
Молодой мужчина в спецовке «Роснефти» налил только что добытую из скважины на Тананыкском месторождении нефть в специальную литровую бутылку. Бутылка для пробы сразу стала теплой, как будто в нее налили теплый чай, хотя по цвету скорее напоминала чифирь. Часть нефти пролилась на землю, но увидеть это было непросто – местный чернозем, который был распахан вокруг скважины в радиусе 10 м и щедро полит оренбургским дождем, скрыл все следы. Эта скважина – одна из многих, принадлежащих «Оренбургнефти» (дочернее предприятие «Роснефти». – «Ведомости»). Предприятие ведет добычу в регионе уже 60 лет, поэтому запасы достаточно сильно выработаны. Но производство здесь не снижается и даже растет благодаря новым технологиям, разработанным корпоративными институтами «Роснефти» и её российскими партнерами.
Цифровая карта
Новые технологии помогают компании на всех этапах работы на месторождениях. Например, при строительстве скважин нефтяным компаниям не обойтись без карт. Но мало у кого есть собственный сервис для их хранения в одном месте и удобного использования «в поле». Поэтому специалисты «ТомскНИПИнефти» и компания «Сибинтек» (входят в «Роснефть») разработали специальное ПО с использованием искусственного интеллекта, сообщил начальник отдела геоинформационного обеспечения «Оренбургнефти» Алексей Стрельников, показав интерфейс сервиса на экране. В такой сервис сотрудники компании могут загружать схемы местности, топографические планы и другие картографические материалы, необходимые им в работе. С помощью сервиса компании удалось в 4 раза сократить сроки сбора и обработки информации для проведения инженерных изысканий, а процесс определения предварительного устья скважины сократился с четырех недель до одной. По словам Стрельникова, скоро количество активных пользователей сервиса вырастет с 200 до 4000, а также появится его мобильная версия для работы «в полях».
С помощью российских инженеров «Оренбургнефть» импортозаместила одну из критически важных технологий – долото для бурения скважины. По словам начальника отдела инжиниринга «Оренбургнефти» Артема Федянина, в новом исполнении оборудование произведено из специальной стали вместо карбида вольфрама, а резцы – из искусственного алмаза, который выдерживает высокие температуры в скважине. Он продемонстрировал три образца долот разного диаметра из багажника своего пикапа: самое «легкое» из них – для бурения нагнетательных скважин – весит 75 кг, а самое большое – для бурения технических колонн – 130 кг. Для защиты от ржавчины долото покрыли золотистой краской, которая тускло сияла в свете молний начинающейся над месторождением грозы.