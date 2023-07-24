Зрелая нефть: как технологии помогают поддерживать добычу на выработанных месторождениях

Новые технологии помогают компании на всех этапах работы на месторождениях. Например, при строительстве скважин нефтяным компаниям не обойтись без карт. Но мало у кого есть собственный сервис для их хранения в одном месте и удобного использования «в поле». Поэтому специалисты «ТомскНИПИнефти» и компания «Сибинтек» (входят в «Роснефть») разработали специальное ПО с использованием искусственного интеллекта, сообщил начальник отдела геоинформационного обеспечения «Оренбургнефти» Алексей Стрельников, показав интерфейс сервиса на экране. В такой сервис сотрудники компании могут загружать схемы местности, топографические планы и другие картографические материалы, необходимые им в работе. С помощью сервиса компании удалось в 4 раза сократить сроки сбора и обработки информации для проведения инженерных изысканий, а процесс определения предварительного устья скважины сократился с четырех недель до одной. По словам Стрельникова, скоро количество активных пользователей сервиса вырастет с 200 до 4000, а также появится его мобильная версия для работы «в полях».