Как происходит импортозамещение в нефтяной отрасли

Как происходит импортозамещение в нефтяной отраслиОтечественное ПО и технологии позволяют экономить сотни миллионов в год
Российские нефтегазовые холдинги, оказавшиеся весной 2022 г. под беспрецедентным санкционным давлением, вынуждены перестраиваться на ходу. Компании сектора, более чем на треть формирующего доходы бюджета РФ и на четверть – ВВП, не только меняют логистику поставок углеводородов, но и спешно ищут пути замещения импортного оборудования и программного обеспечения (ПО). И от того, насколько успешно Россия сможет реализовать стратегию импортозамещения в «нефтегазе», во многом и будет зависеть развитие всей отрасли. «Роснефть» начала внедрять отечественные технологии задолго до санкций. «Ведомости» разбирались, каких результатов благодаря этому удалось добиться на одном из крупнейших активов компании в Приволжье – «Оренбургнефти».
Про запасы
Значительная часть месторождений предприятия «Оренбургнефть» относится к месторождениям на поздней стадии выработки, что неизбежно ведет к снижению нефтеотдачи и, как следствие, объемов добычи. Но здесь они растут. По итогам 2021 г. специалисты предприятия добыли 9,7 млн т нефти и конденсата, 836,5 млн куб. м газа. Накопленная добыча «Оренбургнефти» с начала разработки в начале 1960-х гг. составила 450 млн т нефти.
«Роснефть» реализует программу повышения эффективности добычи на зрелых месторождениях за счет внедрения передовых технологий бурения и строительства скважин, а также применения целого спектра геолого-технических мероприятий. Ускоренное технологическое развитие – одно из ключевых направлений комплексной стратегии развития компании до 2030 г. По итогам прошлого года «Оренбургнефть» восполнила запасы на 300%, было открыто 10 новых залежей на 7 существующих месторождениях, а также проведена доразведка открытого в 2019 г. Западно-Долговского месторождения. Благодаря этому суммарный прирост запасов «Оренбургнефти» в 2021 г. составил более 36 млн т нефтяного эквивалента (н. э.). Ранее «Роснефть» взяла на себя обязательства восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.
«Специалисты «Оренбургнефти» на двое суток сократили сроки строительства горизонтальной скважины за счет применения единого типа бурового инструмента при бурении всех ее секций. Экономия составила более 2,5 млн руб. при бурении одной горизонтальной скважины», – рассказал представитель «Роснефти».
Благодаря внедрению отечественной технологии бурения горизонтальной секции (применение скважинного расширителя) цикл строительства скважины сократился на сутки, а экономический эффект составляет порядка 1 млн руб. для каждой скважины.
За счет применения уникальных отечественных технологий также значительно выросла эффективность капремонта скважин, а сэкономленная сумма только за 2021 г. составила более 107 млн руб. Одна из таких технологий – двухпакерная компоновка с телескопическим удлинителем, которая оптимизирует процесс обработки призабойной зоны скважины. Ее применение на скважинах с аномально низким пластовым давлением позволяет сократить время выполнения одной операции на 90 часов, а стоимость – с 1 млн до 400 000 руб. Программа геологоразведочных работ (ГРР) «Оренбургнефти» на 2022 г. предусматривает строительство шести поисково-оценочных и разведочных скважин. Важнейшим для производственной программы является начало бурения в пределах Рашкинского участка недр.
С максимальной отдачей
Чтобы повысить эффективность добычи, на предприятиях «Роснефти» используется также отечественное ПО, разработанное специалистами компании. Оно помогает, например, подбирать оптимальные методы повышения нефтеотдачи пластов.
Одна из таких разработок – «РН-ГРИД». Это российский симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) нового поколения, позволяющий максимально точно описывать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при проведении ГРП. За 2021-2022 гг. в «Оренбургнефти» смоделировано 240 дизайнов ГРП, а запускной дебит (объем нефти, поступающей в единицу времени) от операций гидроразрыва в среднем был увеличен вдвое.
Другая отечественная разработка в области ПО – гидродинамический симулятор «РН-КИМ», позволяющий создавать «цифровые двойники» нефтегазовых месторождений. Это ПО также способно моделировать все важнейшие процессы, происходящие в пласте при добыче нефти и газа. «Оренбургнефть» уже построила на симуляторе более 30 моделей. А взаимосвязь наземной инфраструктуры месторождений, информация о геологии и состоянии разработки подземной части хранится и анализируется в системе «РН-КИН». Специальное ПО, разработанное специалистами «Роснефти», помогает смоделировать любую ситуацию на месторождении и получить точную картину последствий. С 2014 г. на «Оренбургнефти» внедрено уже полсотни российских разработок в области ПО для повышения эффективности бизнес-процессов.
«Роснефть» начала разрабатывать собственное ПО задолго до ужесточения санкционного режима, поэтому у компании уже есть солидный опыт, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Компания целенаправленно консолидировала кадры, специализирующиеся на создании российских аналогов иностранного программного обеспечения, и сейчас мы видим результаты этого процесса», – отметил эксперт. При этом он добавил, что в целом среди российской нефтедобычи и нефтесервиса проблема импортозамещения ПО «стоит очень остро», а ее решение потребует времени.
Удобство иностранного ПО заключалось в его универсальности – приобретаемый пакет позволял решать различные задачи на любых участках, сказал «Ведомостям» ведущий специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В России, как правило, ПО создавалось под конкретную задачу на конкретном месторождении, что затрудняло его применение на уровне всей компании. «Если «Роснефти» удастся создать универсальное ПО, то им заинтересуются и другие российские компании», – уверен он.