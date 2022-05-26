Как происходит импортозамещение в нефтяной отрасли

Другая отечественная разработка в области ПО – гидродинамический симулятор «РН-КИМ», позволяющий создавать «цифровые двойники» нефтегазовых месторождений. Это ПО также способно моделировать все важнейшие процессы, происходящие в пласте при добыче нефти и газа. «Оренбургнефть» уже построила на симуляторе более 30 моделей. А взаимосвязь наземной инфраструктуры месторождений, информация о геологии и состоянии разработки подземной части хранится и анализируется в системе «РН-КИН». Специальное ПО, разработанное специалистами «Роснефти», помогает смоделировать любую ситуацию на месторождении и получить точную картину последствий. С 2014 г. на «Оренбургнефти» внедрено уже полсотни российских разработок в области ПО для повышения эффективности бизнес-процессов.