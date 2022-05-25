«Роснефть» намерена подать в суд на минфин США

«Администрация Байдена решила найти нефть в странах, которые она кошмарила на предыдущем этапе [своей] деятельности, – заявил Леонтьев. – В Венесуэле этого сделать не удалось, но сделка с Ираном была уже в высокой степени готовности, и то, что говорит Блинкен, – это прикрытие провала сделки. А КСИР – это жупел, и Блинкен размахивает им».