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Политика

«Роснефть» намерена подать в суд на минфин США

Американские власти обвинили Россию в контрабанде иранской нефти
Максим Иванов
Евгений Разумный / Ведомости

Нефтяная компания «Роснефть» планирует подать иск к министерству финансов США, заявил «Ведомостям» пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Отстаивать свои интересы в суде «Роснефть» решила после заявления ведомства об участии компании в транспортировке крупных партий иранской нефти в Европу. С аналогичным тезисом выступил вчера и госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший, что российские власти и государственные компании помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) заниматься контрабандой нефти и отмывать доходы.

«Мы будем отстаивать свои интересы в суде, – заявил Михаил Леонтьев. – Все, что говорит Блинкен, является заведомым недоказуемым враньем, имеющим шкурную подоплеку. Потому что он провалил все что мог с точки зрения интересов действующей администрации США».

Блинкен 25 мая заявил, что «США вводят санкции против интернациональной сети контрабанды нефти и отмывания денег», цитирует его «РИА Новости»: «Эта сеть пользуется поддержкой высоких эшелонов правительства Российской Федерации и государственных экономических предприятий».

По словам Блинкена, американские санкции грозят каждому, кто покупает иранскую нефть.

Под санкции, в частности, попала компания из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по утверждению американских властей, сотрудничала с «российским правительством и российской государственной компанией "Роснефть" в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе.

По информации издания Politico, президент США Джо Байден принял решение не исключать КСИР из американского списка террористических организаций.

«Администрация Байдена решила найти нефть в странах, которые она кошмарила на предыдущем этапе [своей] деятельности, – заявил Леонтьев. – В Венесуэле этого сделать не удалось, но сделка с Ираном была уже в высокой степени готовности, и то, что говорит Блинкен, – это прикрытие провала сделки. А КСИР – это жупел, и Блинкен размахивает им».

«Даже в условиях условной правовой среды не представляю суд, в котором мы можем проиграть, потому что никаких доказательств лжи [американских властей] нет», – отметил пресс-секретарь «Роснефти». На вопрос о том, когда будет подан иск, он уточнил, что с точки зрения практической реализации не стоит опережать события.

Администрация Байдена, очевидно, готовит американскую общественность к возможному провалу сделки, уверен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Белый дом, соответственно, уже пытается сделать вид, что договариваться с Ираном он не столь был и настроен. Кроме того, из-за значительного изменения мировой геополитической ситуации «иранская угроза» стала куда менее заметной для американской общественности, поэтому создается определенный фон, благоприятствующий отказу США от сделки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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