«Роснефть» намерена подать в суд на минфин США

«Роснефть» намерена подать в суд на минфин СШААмериканские власти обвинили Россию в контрабанде иранской нефти
Нефтяная компания «Роснефть» планирует подать иск к министерству финансов США, заявил «Ведомостям» пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Отстаивать свои интересы в суде «Роснефть» решила после заявления ведомства об участии компании в транспортировке крупных партий иранской нефти в Европу. С аналогичным тезисом выступил вчера и госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший, что российские власти и государственные компании помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) заниматься контрабандой нефти и отмывать доходы.
«Мы будем отстаивать свои интересы в суде, – заявил Михаил Леонтьев. – Все, что говорит Блинкен, является заведомым недоказуемым враньем, имеющим шкурную подоплеку. Потому что он провалил все что мог с точки зрения интересов действующей администрации США».
Блинкен 25 мая заявил, что «США вводят санкции против интернациональной сети контрабанды нефти и отмывания денег», цитирует его «РИА Новости»: «Эта сеть пользуется поддержкой высоких эшелонов правительства Российской Федерации и государственных экономических предприятий».
По словам Блинкена, американские санкции грозят каждому, кто покупает иранскую нефть.
Под санкции, в частности, попала компания из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по утверждению американских властей, сотрудничала с «российским правительством и российской государственной компанией "Роснефть" в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе.
По информации издания Politico, президент США Джо Байден принял решение не исключать КСИР из американского списка террористических организаций.
«Администрация Байдена решила найти нефть в странах, которые она кошмарила на предыдущем этапе [своей] деятельности, – заявил Леонтьев. – В Венесуэле этого сделать не удалось, но сделка с Ираном была уже в высокой степени готовности, и то, что говорит Блинкен, – это прикрытие провала сделки. А КСИР – это жупел, и Блинкен размахивает им».
«Даже в условиях условной правовой среды не представляю суд, в котором мы можем проиграть, потому что никаких доказательств лжи [американских властей] нет», – отметил пресс-секретарь «Роснефти». На вопрос о том, когда будет подан иск, он уточнил, что с точки зрения практической реализации не стоит опережать события.
Администрация Байдена, очевидно, готовит американскую общественность к возможному провалу сделки, уверен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Белый дом, соответственно, уже пытается сделать вид, что договариваться с Ираном он не столь был и настроен. Кроме того, из-за значительного изменения мировой геополитической ситуации «иранская угроза» стала куда менее заметной для американской общественности, поэтому создается определенный фон, благоприятствующий отказу США от сделки.