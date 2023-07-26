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Крым в этом году посетит 4–4,5 млн человек

Полуостров по-прежнему остается востребованным направлением, несмотря на транспортные проблемы
Маргарита Соболь
Константин Михальчевский / РИА Новости

В этом году Крым посетит 4–4,5 млн туристов, подсчитал для «Ведомостей» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, это примерно на 30–38% меньше, чем было в 2022 г.: тогда отдохнуть на полуостров приезжало 6,5 млн человек. Снижение потока он объясняет в первую очередь сложной транспортной доступностью полуострова из-за закрытия воздушного пространства. Такая ситуация была и в 2022 г., в результате чего число туристов тогда снизилось на 36% (с 9,5 млн человек в 2021 г.). Но в этом году прибавился еще один негативный фактор: 17 июля вооруженные силы Украины атаковали Крымской мост. В результате пострадало автомобильное полотно и погибло два человека. Реверсивное движение на мосту сохранится до 15 сентября, а сроки его ремонта правительство накануне продлило до 31 декабря 2023 г.

Все это, по словам Ромашкина, привело к тому, что число новых бронирований сократилось примерно на 50% по сравнению с началом июля, хотя начиная со второй половины июля и до 25 августа – пик сезона для отдыха на черноморских курортах, уточняет Ромашкин. Его слова подтверждает и коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах. По ее словам, во второй половине июля идет снижение числа бронирований примерно на 45% в сравнении с первой половиной месяца. Абсолютных цифр они не привели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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