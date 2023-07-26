Крым в этом году посетит 4–4,5 млн человек

В этом году Крым посетит 4–4,5 млн туристов, подсчитал для «Ведомостей» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, это примерно на 30–38% меньше, чем было в 2022 г.: тогда отдохнуть на полуостров приезжало 6,5 млн человек. Снижение потока он объясняет в первую очередь сложной транспортной доступностью полуострова из-за закрытия воздушного пространства. Такая ситуация была и в 2022 г., в результате чего число туристов тогда снизилось на 36% (с 9,5 млн человек в 2021 г.). Но в этом году прибавился еще один негативный фактор: 17 июля вооруженные силы Украины атаковали Крымской мост. В результате пострадало автомобильное полотно и погибло два человека. Реверсивное движение на мосту сохранится до 15 сентября, а сроки его ремонта правительство накануне продлило до 31 декабря 2023 г.