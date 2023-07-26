«Газпром» обошел ЯТЭК в борьбе за крупное месторождение

В текущей ситуации с экспортом российского газа компании могут больше ценить месторождения на востоке страны из-за близости к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. В случае «Газпрома» месторождения в Якутии также имеют потенциал использования их запасов для газификации, добавляет он. Сейчас сложно сказать, как «Газпром» может использовать новое месторождение, отмечает Кауфман. По его словам, возможны варианты от строительства малотоннажного завода по сжижению газа недалеко от Якутска до увеличения поставок в Китай. По мнению Кауфмана, промышленная добыча на «Сунтарском-1» и «Горном» участках может начаться через 3-5 лет. Смит полагает, что это возможно «минимум через 7-10 лет».