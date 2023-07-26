«Газпром» обошел ЯТЭК в борьбе за крупное месторождение

«Газпром» обошел ЯТЭК в борьбе за крупное месторождениеГоскомпания заплатила за якутский газ в 12 раз больше начальной стоимости
«Газпром» 26 июля победил в аукционах на участки недр «Сунтарский-1» и «Горный» в Якутии. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минприроды. По данным министерства, «Газпром» заплатил за два участка в 11,6 раза больше их начальной стоимости – 2,4 млрд руб.
«Газпром» приобрел участок «Сунтарский-1» почти в пять раз дороже начальной стоимости – за 836,4 млн руб. при начальных 178 млн руб. В ходе торгов было сделано 37 шагов (шаг аукциона составлял 10%, или 17,8 млн руб.). В аукционе на этот актив также участвовали Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК, подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна) и Иркутская нефтяная компания (ИНК).
Борьба за участок «Горный» была более активной – «Газпром» и ЯТЭК, участвовавшие в аукционе, сделали 143 шага по 2,7 млн руб. В результате «Газпром» заплатит за него 1,55 млрд руб. вместо начальных 26,6 млн руб. – стоимость актива в ходе торгов выросла в 58 раз.
Аукционы на участки «Сунтарский-1» и «Горный» должны были состояться 28 июня, но их перенесли из-за жалобы в ФАС компании «888», принадлежащей Виталию Скрябину (совладелец нескольких компаний по добыче полезных ископаемых в Якутии). Компания заявила, что время проведения аукциона на сайте ГИС «Торги» не соответствовало информации в аукционной документации. В результате ФАС предписала перенести аукционы, но «888» не оказалось среди подавших заявку.
Участок «Сунтарский-1» находится на территории Вилюйского, Верхневилюйского и Нюрбинского районов Якутии. Запасы газа на этом участке по категориям С1, С2, Д0 составляют 14,8 млрд куб. м, ресурсы по категориям Дл, Д1, Д2 – 560 млрд куб. м, а ресурсы газового конденсата – 33,6 млн т. «Сунтарский-1» граничит с другими участками «Газпрома» – Тюкянским и Варваринским.
Горный участок недр расположен в Вилюйском, Горном и Кобяйском районах Якутии. Ресурсы газа по категориям Д1 и Д2 – 280 млрд куб. м, а газового конденсата – 9 млн т. Этот участок находится рядом с Кастыр-Сахарным участком «Газпрома» и Мастахским и Соболохским участками ЯТЭК.
«Газпром» является куратором Восточной газовой программы по развитию добычи газа в Якутии («Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР»), которая была утверждена в сентябре 2007 г. Согласно программе, в Якутии должен быть создан центр добычи газа, базовым для которого является Чаяндинское месторождение (запасы газа составляют 1,2 трлн куб. м газа). Это месторождение и Ковыктинское месторождение в Иркутской области являются ресурсной базой газопровода «Сила Сибири», по которому газ экспортируется в Китай.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отмечает, что участки «Сунтарский-1» и «Горный!» обладают значительным потенциалом запасов газа. Но эти активы относительно не разведаны, поэтому «Газпрому» придется проделать большую работу, чтобы подтвердить точность оценки ресурсов, а затем начать эксплуатацию месторождений и подключить их к «Силе Сибири» или местной инфраструктуре, считает Смит. По его мнению, аукционная стоимость участков для «Газпрома» минимальна, если предположить, что оценки ресурсов «хотя бы приблизительно точны».
В текущей ситуации с экспортом российского газа компании могут больше ценить месторождения на востоке страны из-за близости к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. В случае «Газпрома» месторождения в Якутии также имеют потенциал использования их запасов для газификации, добавляет он. Сейчас сложно сказать, как «Газпром» может использовать новое месторождение, отмечает Кауфман. По его словам, возможны варианты от строительства малотоннажного завода по сжижению газа недалеко от Якутска до увеличения поставок в Китай. По мнению Кауфмана, промышленная добыча на «Сунтарском-1» и «Горном» участках может начаться через 3-5 лет. Смит полагает, что это возможно «минимум через 7-10 лет».
Уточнение. Текст обновлялся после публикации в связи с появлением информации о покупке второго участка.