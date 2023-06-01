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«Газпром» и ЯТЭК Авдоляна борются за два газовых участка в Якутии

Итоговая цена лицензий на торгах может многократно превысить стартовую
Василий Милькин Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром» и Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, подали заявки на участие в аукционах на право геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на двух газовых участках в Якутии. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минприроды. Речь идет об участках недр «Сунтарский 1» (запасы и ресурсы – 574,8 млрд куб. м) и «Горный» (280 млрд куб. м). По словам представителя министерства, заявку на «Сунтарский-1» также подала Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Открытые аукционы на оба участка состоятся 28 июня 2023 г. на электронной торговой площадке Газпромбанка, следует из аукционной документации. Торги пройдут на повышение с шагом 17,8 млн руб. и 2,7 млн руб. соответственно.

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Цена лицензий в ходе аукционов выросла в десятки раз

Стартовый платеж в аукционе на «Сунтарский 1» составляет 178 млн руб., на «Горный» – 26,7 млн руб. Победителям аукционов будут предоставлены лицензии на 25 лет.

Участок «Сунтарский 1» расположен на территории Вилюйского, Верхневилюйского и Нюрбинского районов Якутии. Запасы газа составляют (по категориям С1, С2, Д0)  14,8 млрд куб. м, ресурсы (категории Дл, Д1, Д2) – 560 млрд куб. м, ресурсы газового конденсата – 33,6 млн т. «Горный» расположен в Вилюйском, Горном и Кобяйском районах республики. Его ресурсная база несколько скромнее: ресурсы газа (по категориям  Д1 и Д2) составляют 280 млрд куб. м, газового конденсата – 9 млн т.

По данным Росгеолфонда, участок «Сунтарский 1» граничит с Тюкянским и Варваринским участками «Газпрома». Участок Горный расположен рядом с Кастыр-Сахарным участком «Газпрома», а также Мастахским и Соболохским участками ЯТЭК.

Развитие добычи газа в Якутии предусмотрено Восточной газовой программой («Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР»), утвержденной в сентябре 2007 г. приказом Минпромэнерго России. Работу по ее реализации курирует «Газпром».

Программа предусматривает создание нескольких центров газодобычи, в том числе Якутского. Базовым для формирования Якутского центра является Чаяндинское месторождение с запасами в 1,2 трлн куб. м газа. Оно, наряду с Ковыктинском в Иркутской области,  является ресурсной базой проекта «Сила Сибири», в рамках которого российский газ поставляется в Китай. Добыча газа на месторождении началась в 2019 г.

«Газпром» на свое официальном сайте указывает, что создание Якутского центра газодобычи направлено в первую очередь на обеспечение газом российских потребителей, создание условий для газоснабжения и газификации населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока. 

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова отмечает, что для «Газпрома», реализующего стратегию по развитию  Якутского центра газодобычи, выставленные на торги участки – перспективны с точки зрения географического расположения, учитывая «ориентацию экспорта на Восток».

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Сделка обеспечит рынок сбыта СПГ, но лицензии на экспорт газа у компании пока нет

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» ​​Рональд Смит отмечает, что увеличение запасов газа в Якутии теоретически может позволить «Газпрому» нарастить поставки по газопроводу «Сила Сибири» или продлить срок действия контракта на экспорт газа в Китай. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман допускает, что интерес «Газпрома» к активам в Якутии может быть связан с планами компании по реализации малотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ) недалеко от Якутска. 

ЯТЭК реализует в регионе проект  «Якутский СПГ» (мощность – 8,9 млн т в год. – «Ведомости»), напоминает Кауфман. Крылова отмечает, что для ЯТЭК Якутия – ключевой регион. Поэтому борьба на торгах, по ее мнению, будет серьезной.

Она напоминает, что в конце 2021 г., когда «Газпром» получил три участка в регионе (Тюкянский, Кастыр-Сахарный и Варваринский), их цена в ходе аукционов выросла многократно. «Цена на первый участок в ходе торгов выросла в 91 раз, на второй участок – более чем в 2000 раз, на третий – в 121 раз. Стоимость трех участков составила 1,2 млрд руб.», – говорит Крылова. 

Интереса к участкам в Якутии со стороны других нефтегазовых компаний, по мнению Смита, быть не должно. «У других крупных игроков, включая "Роснефть" и "Сургутнефтегаз", уже есть газовые ресурсы в регионе, которые они пока не монетизировали», – поясняет он.

«Ведомости» направили запросы в «Газпром", ЯТЭК и крупные нефтегазовые компании.

Смит добавляет, что для освоения запасов участков «Сунтарский 1» и «Горный» победителю аукциона придется инвестировать в развитие инфраструктуры, так как они расположены далеко от действующих  месторождений.

Якутия является одним из самых перспективных регионов по добыче газа – на госбалансе значится более 2,7 трлн куб. м по категории С1+С2, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Освоенность ресурсов в республике всего 20%, поэтому можно говорить о наличии значительного потенциала роста добычи в регионе, что в будущем позволит компенсировать снижение газодобычи на Ямале», – отмечает он. Учитывая близость к растущим рынкам Китая и стран АТР и Индии проекты в регионе будут окупаться в течение сроки 10–15 лет, добавляет аналитик.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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