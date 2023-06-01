«Газпром» и ЯТЭК Авдоляна борются за два газовых участка в Якутии

Она напоминает, что в конце 2021 г., когда «Газпром» получил три участка в регионе (Тюкянский, Кастыр-Сахарный и Варваринский), их цена в ходе аукционов выросла многократно. «Цена на первый участок в ходе торгов выросла в 91 раз, на второй участок – более чем в 2000 раз, на третий – в 121 раз. Стоимость трех участков составила 1,2 млрд руб.», – говорит Крылова.