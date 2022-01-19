Зачем «А-Проперти» привлекает китайцев в «Якутский газовый проект»Сделка обеспечит рынок сбыта СПГ, но лицензии на экспорт газа у компании пока нет
Принадлежащая Альберту Авдоляну «А-Проперти» договорилась с китайской компанией Zhejiang Energy International Limited (ZEIL, «дочка» госкорпорации Zhejiang Energy Group) о продаже 10% в компаниях «Якутского газового проекта». Об этом 19 января сообщила ЯТЭК. Речь идет о Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) и компании «Глобалтэк».
Согласно предварительным условиям сделки, «А-Проперти» будет осуществлять комплексное управление проектом, в том числе проектированием и строительством. В свою очередь ZEIL будет обеспечивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) на китайский рынок в рамках offtake-контракта (на выкуп еще не произведенной продукции). Целевыми рынками СПГ для компании являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил Авдолян, слова которого приводятся в релизе.
«А-Проперти» владеет 73% в ЯТЭК и 51% в «Глобалтэке» (оставшиеся 49% у ЯТЭК). «Якутский газовый проект» на текущем этапе реализации получил оценку в 5 млрд евро. Общая стоимость сделки может составить 500 млн евро. Сделку планируется закрыть в октябре 2022 г.», – говорится в релизе.
«Якутский газовый проект» предусматривает строительство магистрального газопровода протяженностью около 1300 км до побережья Охотского моря (участки Кысыл-Сыр – Амга и Амга – Аян). «Глобалтэк» будет строить мощности по сжижению газа в районе поселка Аян в Хабаровском крае. Реализация проекта планируется в два этапа. Первый включает в себя строительство СПГ-завода мощностью 8,9 млн т в год, прокладку газопровода из Якутии в Аян, а также бурение более 100 скважин, которые, как ожидается, обеспечат добычу 15 млрд куб. м газа в год.
На втором этапе планируется увеличить мощность производства СПГ до 18 млн т в год, добычи – до 28 млрд куб. м в год. Затраты проекта на первом этапе, по оценкам ЯТЭК, составят 15 млрд руб. В ноябре 2021 г. гендиректор ЯТЭК Андрей Коробов отмечал, что производство в рамках первой фазы проекта может начаться в 2027 г., но окончательное решение должно быть принято в 2023 г. Общие инвестиции в проект по двум фазам компания TechnipFMC оценивала в 39,2 млрд евро.
Впрочем, компании еще предстоит получить право на экспорт СПГ, которого сегодня у нее нет. В сентябре гендиректор компании Андрей Коробов пояснял, что совместно с Минэнерго прорабатываются два варианта: внесение изменений в закон об экспорте газа либо заключение агентского соглашения с «дочкой» «Газпрома» — «Газпром экспортом». Сегодня лицензия на экспорт сжиженного природного газа кроме «Газпрома» также есть у «Новатэка» и «Роснефти».
Представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова сообщила «Ведомостям», что точная сумма инвестиций в «Якутский газовый проект» может быть названа только после завершения базового проектирования и инженерных изысканий.
Она также уточнила, что весной 2021 г. компания объявила тендер на проектирование СПГ-завода, заявку на участие в котором подали 13 международных компаний. «По результатам этапов тендера был составлен шорт-лист из трех компаний. Победителя тендера на разработку проекта мы объявим в феврале 2022 г.», – добавила Харитонова. Какие компании вышли в финал, она не уточняет. Но источник «Ведомостей», знакомый с ходом тендера, знает, что это французская Technip, американская McDermott и японская JGC в консорциуме с Aker Solutions (Норвегия).
В начале 2022 г. в Европе и Азии сохраняются высокие цены на газ. По данным агентства Plattas и расчетам «Ведомостей», на 18 января СПГ на азиатском рынке стоил около $820 за 1000 куб. м. Китайский рынок газа представляется перспективным для российских СПГ-проектов, говорит старший аналитик «Глобальных рынков» BCS Рональд Смит. Он напоминает о планах КНР в ближайшие годы нарастить импорт газа. «Эти закупки должны быть максимально диверсифицированы по поставщикам, маршрутам и способам доставки. Российский СПГ удовлетворяет этим требованиям», – отметил эксперт.
По итогам 2021 г. Китай стал крупнейшим потребителем СПГ в мире: в страну было направлено более 78 млн т газа, а прирост относительно уровня 2020 г. составил почти 20%, добавил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
В долгосрочной перспективе спрос на газ, по его словам, продолжит уверенно расти на фоне активной реализации в стране политики замещения угольной генерации газовой в рамках экологической повестки, а также благодаря увеличению потребления со стороны промышленности и населения в связи с экономическим подъемом. «В подобных условиях к 2030 г. потребности Китая в сжиженном газе могут составить уже порядка 120 млн т в год, что является крайне благоприятным фактором для новых СПГ-проектов, ориентированных на азиатский рынок», – резюмировал он.