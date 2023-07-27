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Чем грозит Украине и Европе остановка судоходства по Дунаю

Атаки на порты в устье реки создают риски для десятка недружественных стран
Герман Костринский
Судоходство в устье Дуная становится рискованным бизнесом / Reuters

Удары Минобороны России, нанесенные во второй половине июля по украинским портам на Дунае, поставили вопрос о безопасности судоходства в восточной части этой крупнейшей водной артерии Центральной Европы. Еще 24 июля официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщала, что в результате обстрелов была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае, не уточняя, какого именно. Крупнейшими украинскими портами на Дунае являются Измаил и Рени в Одесской области.

До этого Россия после окончания зерновой сделки и теракта на Крымском мосту атаковала портовую и военную инфраструктуру Одессы. Кроме того, Москва объявила северо-западные районы Черного моря временно опасными для судоходства. Минобороны официально объявило, что с 20 июля рассматривает все суда, идущие в украинские порты, как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны, под флагами которых идут такие суда, Минобороны считает вовлеченными в конфликт на стороне Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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