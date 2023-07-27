Чем грозит Украине и Европе остановка судоходства по Дунаю

Удары Минобороны России, нанесенные во второй половине июля по украинским портам на Дунае, поставили вопрос о безопасности судоходства в восточной части этой крупнейшей водной артерии Центральной Европы. Еще 24 июля официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщала, что в результате обстрелов была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае, не уточняя, какого именно. Крупнейшими украинскими портами на Дунае являются Измаил и Рени в Одесской области.