Чем грозит Украине и Европе остановка судоходства по Дунаю

Чем грозит Украине и Европе остановка судоходства по ДунаюАтаки на порты в устье реки создают риски для десятка недружественных стран
Удары Минобороны России, нанесенные во второй половине июля по украинским портам на Дунае, поставили вопрос о безопасности судоходства в восточной части этой крупнейшей водной артерии Центральной Европы. Еще 24 июля официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщала, что в результате обстрелов была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае, не уточняя, какого именно. Крупнейшими украинскими портами на Дунае являются Измаил и Рени в Одесской области.
До этого Россия после окончания зерновой сделки и теракта на Крымском мосту атаковала портовую и военную инфраструктуру Одессы. Кроме того, Москва объявила северо-западные районы Черного моря временно опасными для судоходства. Минобороны официально объявило, что с 20 июля рассматривает все суда, идущие в украинские порты, как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны, под флагами которых идут такие суда, Минобороны считает вовлеченными в конфликт на стороне Украины.