Россия за полгода нарастила переработку нефти на 3%

Увеличение производства нефтепродуктов происходило параллельно росту оптовых цен на моторное топливо, что вызвало беспокойство у профильных ведомств. Подъем биржевых котировок на бензин и дизтопливо начался в апреле 2023 г. вслед за сезоном ремонтов на НПЗ и продолжался вплоть до второй половины июля. Стоимость бензина марки Аи-92 на бирже СПбМТСБ с 17 апреля по 17 июля выросла на 33% до 64 522 руб./т. Абсолютный рекорд цены Аи-92 был установлен 24 июля – 64 879 руб./т, после чего котировки перешли к снижению. 27 июля стоимость Аи-92 составляла 61 006 руб./т, Аи-95 торговался по 66 268 руб./т.