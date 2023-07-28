Россия за полгода нарастила переработку нефти на 3%Но этот рост обеспечивают НПЗ крупных нефтяных компаний
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нарастили объемы переработки нефти за первое полугодие 2023 г. на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 138,5 млн т. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.
Увеличение производства нефтепродуктов происходило параллельно росту оптовых цен на моторное топливо, что вызвало беспокойство у профильных ведомств. Подъем биржевых котировок на бензин и дизтопливо начался в апреле 2023 г. вслед за сезоном ремонтов на НПЗ и продолжался вплоть до второй половины июля. Стоимость бензина марки Аи-92 на бирже СПбМТСБ с 17 апреля по 17 июля выросла на 33% до 64 522 руб./т. Абсолютный рекорд цены Аи-92 был установлен 24 июля – 64 879 руб./т, после чего котировки перешли к снижению. 27 июля стоимость Аи-92 составляла 61 006 руб./т, Аи-95 торговался по 66 268 руб./т.