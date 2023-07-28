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Россия за полгода нарастила переработку нефти на 3%

Но этот рост обеспечивают НПЗ крупных нефтяных компаний
Дарья Савенкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нарастили объемы переработки нефти за первое полугодие 2023 г. на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. до 138,5 млн т. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

Увеличение производства нефтепродуктов происходило параллельно росту оптовых цен на моторное топливо, что вызвало беспокойство у профильных ведомств. Подъем биржевых котировок на бензин и дизтопливо начался в апреле 2023 г. вслед за сезоном ремонтов на НПЗ и продолжался вплоть до второй половины июля. Стоимость бензина марки Аи-92 на бирже СПбМТСБ с 17 апреля по 17 июля выросла на 33% до 64 522 руб./т. Абсолютный рекорд цены Аи-92 был установлен 24 июля – 64 879 руб./т, после чего котировки перешли к снижению. 27 июля стоимость Аи-92 составляла 61 006 руб./т, Аи-95 торговался по 66 268 руб./т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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